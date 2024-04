Auf dem Weg zurück in Liga zwei hat der SSV Jahn Regensburg mit dem 3:1 bei Preußen Münster einen großen Schritt gemacht. Das sagen Trainer und Spieler.

Mit einem Sieg über den SSV Jahn Regensburg hätte der SC Preußen Münster die Tabellenführung der 3. Liga übernehmen können. Doch es sollte anders kommen. Regensburg dominierte Preußen, gewann klar mit 3:1 und setzte sich auf Platz eins fest.

"Es war eine tolle Kulisse. Wie uns die mitgereisten Fans aus Regensburg nach vorne gepeitscht haben, ist super. Es ist nicht zu unterschätzen, was sie für Distanzen auf sich das ganze Jahr auf sich nehmen, um uns zu unterstützen. Das ist überragend. Wir freuen uns, das Spiel heute für sie gewonnen zu haben", sagte Trainer Joe Enochs gegenüber Vereinsmedien.

Schon nach drei Minuten legte der Jahn, seines Zeichens als Tabellenführer in den Spieltag gegangen, in Person von Noah Ganaus vor. Nach Pass von Dominik Kother bediente Andreas Geipl Ganaus, der der per Außenrist aus wenigen Metern einnetzte.

Und es sollte nicht lange dauern, bis Jahn Regensburg durch Christian Viet nachlegte. Diesmal war es Konrad Faber, der wieder an den Fünfmeterraum zurücklegte. Viet setzte sich gegen Scherder durch und erzielte das 2:0. Nach 26 Minuten stellte Dominik Kother gar auf 3:0.

"Die Partie begann gut für uns. Wir haben die richtigen Momente abgewartet, um zu pressen. Wir wussten, welch gute Mannschaft Münster ist. Das Führungstor ist uns entgegengekommen. Felix Gebhardt hat einen Schuss von Bazzoli überragend von der Linie kratzen können. Solche Aktionen sind in den Drangphasen sehr wichtig. So kassieren wir nicht den Ausgleich, sondern können selbst nachlegen", analysierte Enochs weiter.

Am Ende hatte der ehemalige Osnabrück-Trainer noch ein rgoßes Lob für sein Team übrig: "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, auch aus diesem Grund, weil Münster eine so gute Mannschaft besitzt und aus einer Siegesserie kam."

Viet, der das zwischenzeitliche 2:0 erzielt hatte, zeigte sich beeindruckt - von einem seiner Teamkollegen: "Einen solchen Lauf von Andi Geipl wie vor dem Führungstreffer habe ich tatsächlich bisher selten gesehen. Wir wollen jetzt im Saisonendspurt unsere Spiele für uns entscheiden. Alles andere ist mir im Moment nicht wichtig."