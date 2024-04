Stefan Kutschke, Kapitän von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden, hat offenbar Morddrohngen erhalten. Der Verein reagiert mit Anzeige und Stellungnahme.

Die Stimmung bei Dynamo Dresden ist endgültig gekippt. Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen - zwei aus den letzten neun - hat das Team von Markus Anfang den ersten Platz und damit die starke Ausgangslage im Aufstiegskampf der 3. Liga verspielt.

Das, was nun abseits des Platzes passiert ist, ist damit allerdings in keinerlei Form zu rechtfertigen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wurde Stefan Kutschke in einem Drohbrief massiv attackiert. Demnach habe der Kapitän und gebürtige Dresdner ein Schreiben erhalten, in dem er sowie seine Familie extrem angefeindet und mit Warnungen bis hin zum Mord konfrontiert wurden.

„Alle Mitarbeiter, egal ob Spieler, Trainer oder in der Geschäftsstelle, genießen unsere volle Unterstützung. Wir als Sportgemeinschaft sind für Kritik jederzeit offen. Dabei gilt es allerdings, gewisse Grenzen einzuhalten. Diese wurden im Fall von Stefan Kutschke deutlich überschritten und sind für uns in keiner Weise hinnehmbar. Wir verurteilen ein solches Vorgehen aufs Schärfste und werden dagegen in aller Härte reagieren“, sagte David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation der SGD.

Die SGD reagiert auf sämtliche Äußerungen dieser Art mit absolutem Unverständnis. Wie im Leitbild verankert, liegt die Urkraft der Sportgemeinschaft im Zusammenhalt. Wir agieren respektvoll, menschlich und fair! Stellungnnahme der SG Dynamo Dresden

Wie der Verein mitteilte, wurde der Fall zur polizeilichen Anzeige gebracht. Der eingegangene Brief sei fortan Teil der Ermittlungen.

Dynamo Dresden betonte in der Folge dass es zuletzt auf zahlreichen Social-Media-Plattformen immer wieder zu deutlichen Anfeindungen Kutschkes und weiteren Vereinsmitgliedern gekommen sei. "Die SGD reagiert auf sämtliche Äußerungen dieser Art mit absolutem Unverständnis. Wie im Leitbild verankert, liegt die Urkraft der Sportgemeinschaft im Zusammenhalt. Wir agieren respektvoll, menschlich und fair!"

Dynamo Dresden hat letzte Woche erstmals seit dem vierten Spieltag die Aufstiegsplätze der 3. Liga verlassen. Der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt einen Zähler. Kutschke ist mit elf Toren der erfolgreichste Torschütze der Dresdner.