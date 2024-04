Der MSV Duisburg muss in den Derby-Modus schalten. Am 32. Spieltag gastieren die Zebras bei Rot-Weiss Essen - ein Schlüsselspiel um den Klassenerhalt.

Wichtiger könnte ein Derby aktuell nicht sein. Am Sonntagnachmittag (7. April/16.30 Uhr) muss der MSV Duisburg zum Ruhrpott-Derby an die Hafenstraße reisen. Ausgerechnet gegen Erzrivale Rot-Weiss Essen könnte sich die Lage im Kampf um den Klassenerhalt völlig verdunkeln.

Auf den 2:0-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken vor drei Wochen folgte bereits eines der wichtigsten Spiele des Endspurts. Auf der Alm sorgte der MSV gegen Arminia Bielefeld für Kopfschütteln und verlor mit 0:2.

Dementsprechend hat sich die Lage zugespitzt. Fünf Punkte Rückstand sind es aktuell auf Waldhof Mannheim, die auf Platz 16 gesichert wären. RWE auf der Gegenseite hat herzlich wenig mit dem untersten Tabellendrittel zu tun. Die Essener spielen eine starke Saison und stehen auf Rang sechs. Chancen auf den Aufstieg sind mit acht Zählern Abstand auf Rang drei rein rechnerisch noch vorhanden, doch realistisch gesehen wird Rot-Weiss oben kein Wörtchen mehr mitreden können.

Trainer Boris Schommers erwartet starke Essener: "Sie haben sich in der Rückrunde mehr als stabilisiert und ihre Spielweise nochmal angepasst. RWE ist mittlerweile eine sehr spielstarke Mannschaft mit viel Ballbesitz, die gerade mit Marvin Obuz einen absoluten Unterschiedsspieler in den eigenen Reihen besitzt. Von daher treffen wir wieder auf eine Mannschaft, und das muss man auch anerkennen, die richtig gut drauf ist und sich in der Rückrunde nochmal gesteigert hat."

Ein "unabhängig von der tabellarischen Lage schweres Spiel", das für den MSV in der momentanen Lage allerdings kein Neuland darstellt: "Für uns gibt es nur schwere Spiele", so Schommers.

Trotz aller Anspannung freut sich der 45-Jährige auf das Derby am Sonntag: "Es ist ein tolles Spiel vor ausverkauftem Haus. In jedem Derby muss das Ziel, der Wunsch und der Wille sein, alles abzurufen, damit du für dich, deinen Verein und die Fans ein gutes Ergebnis erzielst. Genau das ist unser Plan. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Vor allem nach der Partie letzte Woche ist es für uns wieder eine große Chance zurückzukommen."

Dass Rot-Weiss Essen eben richtig gut drauf ist, zähle für den MSV nicht. "Wir müssen den Weg finden und vor allem die Einstellung sowie den Willen, um nach Essen zu fahren und in diesem Derby zu bestehen", erklärt der Duisburger Trainer.