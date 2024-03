Biielefeld - MSV: Abstiegsknaller auf voller Alm, mehr als 3000 MSV-Fans dabei

Am Ostersonntag geht es rund in Bielefeld. Abstiegskampf gegen den MSV Duisburg vor über 20.000 Fans. Die Bilanz sollte dem MSV Mut machen.

Flutlicht an für den Kellerknaller in der 3. Liga. Zum Abschluss des 31. Spieltags geht es auf der Bielefelder Alm am Ostersonntag (19:30 Uhr) rund. Die Arminia trifft auf den MSV Duisburg.

Die beiden Traditionsvereine stehen vor dem Absturz in die Regionalliga West, für die Bielefelder wäre es der dritte Abstieg in Serie. Im Hinspiel gewann Bielefeld durch einen Treffer von Fabian Klos mit 1:0 in Duisburg.

Nun will der MSV Revanche, er muss punkten, ansonsten wäre Bielefeld auf sieben Zähler weg und der Abstiegskampf wäre noch ein Stück prekärer für die Zebras. Denn dann wären es nur noch fünf Teams, von denen sich eines retten kann.

Ob mit einem Sieg in Bielefeld sogar der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz gelingen kann, das sieht man nach den Partien am Samstag. Verliert der Hallesche FC in Regensburg und gewinnt Mannheim nicht bei der U23 von Borussia Dortmund, dann kann Duisburg einen großen Sprung machen.

Das muss Motivation genug sein, zumal es richtig voll wird auf der Alm. Wie der Verein vermeldete, sind seit Mittwoch bereits über 20.000 Karten verkauft. Allein 3100 MSV-Anhänger fahren nach Bielefeld.

Die Bilanz spricht für den MSV Duisburg

Für die Arminia die dritte große Kulisse in Serie. Zuvor kamen 18.173 Zuschauer im Westfalen-Pokal gegen Münster und 22.569 Zuschauern im Nachbarschaftsduell gegen Verl.

Das bisher einzige Drittliga-Duell der beiden Traditionsvereine in Bielefeld entschied die Arminia in der Saison 2014/15 mit 4:2 (1:2) für sich. Insgesamt ist es bereits das 48 Duell zwischen den beiden Klubs. Die Bilanz ist ausgeglichen. 14 Mal gewann Bielefeld, 16 Mal teilte man sich die Punkte, 17 Begegnungen gingen an den MSV.

In Bielefeld sieht es ähnlich eng aus. Wobei auffällt: Duisburg konnte mit neun Spielen mehr in Bielefeld gewinnen als die Arminia (7 Siege). Die letzten drei Pflichtspiele (zwei in der 2. Bundesliga, eine im DFB-Pokal) in Bielefeld gingen alle an die Meidericher - und das ohne Gegentor. Von den letzten zehn Duellen gewann der MSV acht auf der Alm.