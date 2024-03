Euphorie in Münster, Angst vor dem Scheitern bei Dynamo Dresden. Die Ausgangslage vor dem Topspiel am Samstag ist klar.

Preußen Münster steht als Aufsteiger erneut im Aufstiegskampf. Der Durchmarsch in die 2. Bundesliga liegt mittlerweile in der eigenen Hand.

In den kommenden drei Partien werden die Weichen gestellt. Es geht gegen Dynamo Dresden, Jahn Regensburg (beide zu Hause) und zum SSV Ulm. Die ersten drei der Tabelle in einer Reihe - danach weiß man mehr.

Klar ist aktuell: 11.744 Zuschauer werden am Ostersamstag im ausverkauften Preußen-Stadion mitfiebern, wenn Münster die Chance hat, Dynamo zu überholen.

Und es geht gegen einen Gegner, der angeschlagen in der Kurve hängt. In der Liga wurde seit der Winterpause ein deutlicher Vorsprung fast völlig verspielt.

Am Sonntag im Verbandspokal gegen den Oberligisten aus Plauen entging Dresden nur knapp einer großen Blamage, erst kurz vor der 120. Minute glich man aus und kam im Elfmeterschießen weiter.

Daher gab es danach zum zweiten Mal Klartext von Trainer Markus Anfang, der bereits nach der Derby-Pleite in der 3. Liga in Aue wütete - es folgte eine Reaktion gegen RWE.

Nun wieder deutliche Worte. Gegenüber "Tag24" betonte er mit Blick auf sein vorhandenes Personal: "Wir haben ein bisschen durchrotiert, haben vielen Spielern die Möglichkeit gegeben, sich zu zeigen. Auch wenn darüber gesprochen wird, dass wir den besten Kader in der 3. Liga und wir viele Talente haben. Aber Talent allein reicht nicht. Da gehört auch viel Arbeit dazu. Qualität ist, wenn du das über die gesamte Saison immer wieder abrufen kannst. Da war ich ein bisschen enttäuscht von dem einen oder anderen, dass er die Chance nicht genutzt hat. Aber gut, das ist halt so. Daran müssen wir arbeiten. Es immer leicht zu sagen, wir haben den besten Kader, aber das stimmt vielleicht auch manchmal nicht. Der eine oder andere ist noch weit weg davon. Wir versuchen, sie dahin zu bringen."

Worte, die zeigen, es läuft nicht rund beim großen Aufstiegsfavoriten, der viel Geld investiert, um in die 2. Liga zu kommen, der auch ein deutliches Minus in der Bilanz für den Aufstieg in Kauf genommen hat.

Daher liegt der Druck bei den Dynamos, auch in Münster, wo sie am Samstag auf mehrere Akteure verzichten müssen. Drei gesperrte Spieler sind nicht dabei, besonders der Ausfall von Dresdens bestem Torschützen Stefan Kutschke (elf Tore, vier Vorlagen) tut weh, zudem die Pause von Mittelfeld-Dauerbrenner Paul Will, der wie Kutschke bisher alle 30 Saisonspiele bestritten hat. Zudem muss auch Innenverteidiger Kevin Ehlers nach seiner Roten Karte pausieren.

Keine guten Voraussetzungen für den Zweiten der Tabelle...