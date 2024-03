Drittligist SC Preußen Münster darf plötzlich vom Aufstieg in die 2. Liga träumen – auch dank Offensivspieler Yassine Bouchama.

Der SC Preußen Münster ist aktuell die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Die letzten sechs Partien konnten allesamt gewonnen werden, dadurch kletterte der Aufsteiger auf den vierten Tabellenplatz und hat nur noch zwei Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Einer der Garanten für den Erfolgslauf ist Yassine Bouchama. Der gebürtige Essener war in den vergangenen vier Partien an fünf Treffern direkt beteiligt und avancierte beim jüngsten 2:1-Sieg bei 1860 München mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner. Seitdem der gelernte Zehner im rechten Mittelfeld spielt, blüht er förmlich auf.

Die Position ist ihm aber zweitrangig. "Mir ist es egal, wo ich spiele. Ich gebe einfach da Gas, wo der Trainer mich aufstellt. Ob rechts, links oder im Zentrum, das macht mir alles Spaß. Hauptsache man steht auf dem Platz und kann der Mannschaft helfen. Auch wenn es aktuell sehr gut für mich persönlich läuft, werde ich weiter Gas geben und versuchen, mich zu verbessern. Ich bin mir sicher, dass ich noch viel aus mir rausholen kann", erklärt Bouchama gegenüber RevierSport.

In dieser Saison war der 26-Jährige alle 150 Minuten an einem Tor direkt beteiligt – eine gute Quote. Die Entwicklung des Edeltechnikers kann sich durchaus sehen lassen: Bis 2020 spielte er noch bei seinem Heimatverein FC Kray in der Oberliga und Landesliga, nun hat er den Sprung zum Profi geschafft.

"Ich bin sehr zufrieden mit meinem ersten Jahr im Profibereich. Dass ich es überhaupt bis dahin geschafft habe und welchen Weg ich gegangen bin, das ist schon Wahnsinn und dafür bin ich auch sehr dankbar. Man darf einfach nicht aufgeben", betont Münsters Nummer fünf.

Mit den Adlerträgern mischt Bouchama plötzlich voll im Aufstiegsrennen mit. Nach der Länderspielpause treffen die Preußen hintereinander auf die Top-Teams Dynamo Dresden, Jahn Regensburg und SSV Ulm 1846. In diesen Partien könnte sich entscheiden, wo der Weg des Aufsteigers in dieser Saison hinführt. Vielleicht sogar in die 2. Liga?

Bouchama bleibt bescheiden: "Wir haben eine sehr gute Mannschaft und eigentlich schon in der Hinrunde einen guten Ball gespielt. Da waren wir vielleicht noch etwas zu naiv. In der Rückrunde sieht man, dass wir uns super weiterentwickelt haben, aber wir bleiben demütig und fokussiert. Wir wissen, wo wir herkommen. Trotzdem brauchen wir uns nicht zu verstecken. Im Gegensatz zu vielen anderen Teams haben wir den Bonus, dass wir träumen dürfen. Keiner ist sauer, wenn wir mal ein Spiel verlieren. Gegen Dresden und Regensburg spielen wir zu Hause, da sind wir sehr stark. Wir gehen hochmotiviert in die Spiele und wissen, dass wir auch dort bestehen und gewinnen können."

Am Ende der Saison läuft der Vertrag von Yassine Bouchama beim SC Preußen Münster aus. Seit 2022 steht er an der Hammer Straße unter Vertrag und sammelte in 62 Pflichtspielen 21 Scorerpunkte (11 Tore, 10 Vorlagen). Nach seinen bisherigen Leistungen ist er ein gefragter Spieler, auch RWE hat Interesse, RS berichtete.

Über seine persönliche Zukunft sagt der Offensivspieler: "Es ist dafür noch sehr früh. Ich werde einfach weiter Gas geben und dann schauen wir, was passiert. Persönlich fühle ich mich wirklich sehr wohl in Münster und aktuell läuft es auch sehr gut. Alles andere werden wir dann sehen. Es ist momentan am wichtigsten, dass wir Woche für Woche liefern."