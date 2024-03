Nach vier sieglosen Spielen in Folge besiegte Rot-Weiss Essen am Sonntag Borussia Dortmund II verdient mit 4:0. Isaiah Young traf zum zwischenzeitlichen 3:0.

Rot-Weiss Essen ist zurück in der Erfolgsspur. Gegen die U23 von Borussia Dortmund siegte der Drittligist deutlich mit 4:0 (1:0) und feierte den zehnten Heimdreier der Saison.

Der überragende Mann auf dem Platz war Flügelstürmer Marvin Obuz, der an den ersten drei Treffern direkt beteiligt war. Die dritte und letzte Vorlage des 22-Jährigen führte zum 3:0 von Isaiah Young in der 84. Minute. Dieses Tor brachte die endgültige Entscheidung im NRW-Duell.

Young hatte sich im zweiten Durchgang deutlich gesteigert und war ein ständiger Unruheherd. Lange musste er auf den entscheidenden Moment warten, ehe er seinen fünften Saisontreffer erzielen konnte. Entsprechend strahlte der Außenspieler beim anschließenden Interview in den Katakomben: "Marvin hat das super gemacht. Ich finde, ich habe das verdient. Ich habe viel gearbeitet, Chancen kreiert und einfach nur gebetet, dass ich ein Tor schießen kann. Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen, vor allem an der Hafenstraße."

Im Vergleich zu den letzten beiden Heimspielen gegen Ulm (0:2) und Unterhaching (1:3) trat RWE von Beginn an mit mehr Engagement und Zug nach vorne auf. Bereits in der ersten Halbzeit erspielten sich die Essener elf Eckbälle.

"Es war nicht unser bestes Spiel, weil wir noch viele Konterchancen hatten, aber wir haben sehr mutig gespielt. Wir haben mit viel Selbstvertrauen gespielt und hatten Spaß am Spiel. In den letzten Partien hatten wir zu viel Angst vor Fehlern, aber das gehört zum Fußball dazu. Man muss immer mutig spielen", erklärte der US-Boy nach dem Heimdreier.

In der Hinrunde wurde mit dem Spiel gegen den BVB II eine Serie von fünf Siegen in Folge eingeleitet. Young hofft, dass RWE erneut eine Serie starten kann, betonte aber, dass die Mannschaft nur "von Spiel zu Spiel" schaut. "Wir wissen um unsere Qualität, aber in der Liga ist es in jeder Woche brutal schwer."

Ich fühle mich sehr gut an der Hafenstraße. Als ich damals zu RWE gekommen bin, war ich ein kleines Kind und jetzt bin ich schon etwas größer (lacht). Ich habe hier viel erlebt und fühle mich wirklich gut. Ich bin aber ein Typ, der nicht so weit in die Zukunft schaut, sondern von Spiel zu Spiel denkt. Isaiah Young.

Nur noch zwei Partien fehlen und dann feiert Isaiah Young mit dem 150. Pflichtspiel sein Jubiläum bei RWE. Bislang lief der 25-Jährige in 148 Spielen für Rot-Weiss auf, seit 2020 schnürt er die Schuhe an der Hafenstraße. Am Saisonende läuft sein Vertrag aus.

Über seine persönliche Zukunft sagte der Flügelflitzer nach dem Dortmund-Duell: "Ich fühle mich sehr gut an der Hafenstraße. Als ich damals zu RWE gekommen bin, war ich ein kleines Kind und jetzt bin ich schon etwas größer (lacht). Ich habe hier viel erlebt und fühle mich wirklich gut. Ich bin aber ein Typ, der nicht so weit in die Zukunft schaut, sondern von Spiel zu Spiel denkt. Irgendwann wird dann eine Entscheidung fallen. Ich will jetzt einfach Spiele gewinnen und gute Leistungen zeigen."