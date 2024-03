a

Sieben Jahre ist es her, dass die Zweitvertretung von Borussia Dortmund II bei Rot-Weiss Essen gewann. Massimo Ornatelli erzielte, damals noch in der Regionalliga West, den 1:0-Siegtreffer. Die einzigen Verbliebenen sind Michael Eberwein in Schwarz-Gelb, Cedric Harenbrock in Rot-Weiss.

Am Sonntag (13.30 Uhr, live im RS-Ticker) möchte der BVB wieder einen Dreier einfahren. Denn unabhängig von der Bilanz an der Hafenstraße: Die letzten beiden Spiele in der 3. Liga gingen jeweils verloren. Der Sturz auf Platz sechs ist die Folge.

Als "unnötig" bezeichnete Trainer Jan Zimmermann die Pleiten gegen den MSV Duisburg und Arminia Bielefeld. Allerdings war dabei auch nicht alles schlecht: "Natürlich sind unsere Ansprüche nach vielen guten Wochen gestiegen. Dass wir es besser können, ist aber auch klar." Und: "Wir müssen dringend die Fehler, die zu frühen Gegentoren geführt haben, abstellen, damit wir nicht wieder eine Hypothek mit uns herumschleppen."

BVB II bangt vor RWE-Spiel um Topscorer

Doch auch in der Mitte des Feldes besteht Nachholbedarf. Dort wurde der verletzte Topscorer Ole Pohlmann, der auf starke neun Tore und acht Vorlagen verweisen kann, in den letzten beiden Spielen schmerzlich vermisst. "Man hat in den letzten Spielen gesehen, wie wichtig Ole Pohlmann für unser Spiel ist. Aber haben wir auch schon ohne ihn Spiele gewonnen", betont Zimmermann. Pohlmanns Einsatz steht noch auf der Kippe.

Das gilt gewissermaßen auch für die Saison der Dortmunder. Nach einer starken Phase um den Jahreswechsel, steckt der BVB nun bei 45 Punkten fest - einer mehr als Gegner Rot-Weiss Essen.

"Nach der Marke von 45 Punkten hatten wir einen kleinen Druckabfall", bemängelte Zimmermann und ergänzte: "Da haben wir die letzten paar Prozente nicht abgerufen. Wir müssen bereit sein, wieder an die Grenzen zu gehen. Es wäre schade, wenn wir die tolle Ausgangslage, die wir uns wirklich hart erarbeitet haben, einfach so wieder hergeben."