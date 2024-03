Der MSV Duisburg tritt am Sonntag (10. März, 13.30 Uhr) bei der Spielvereinigung Unterhaching an. Hachings Trainer erwartet ein schweres Heimspiel.

Nach dem Sieg bei Rot-Weiss Essen wartet auf die Spielvereinigung Unterhaching der nächste Ruhrpott-Gegner: Der MSV Duisburg trifft am Sonntag (10. März, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei den Bayern an.

Bis auf die Langzeitverletzten Josef Welzmüller, Tizian Zimmermann, Timon Obermeier und Boipelo Mashigo sowie Nils Ortel (krank) kann Hachings angehender Fußballlehrer Marc Unterberger aus dem Vollen schöpfen.

Obwohl Haching satte 17 Punkte vor dem MSV Duisburg liegt, erwartet er heiße Zebras und ein enges Spiel im heimischen Sportpark.

"Der Gegner hat zuletzt neun Punkte aus vier Spielen geholt. Man hat das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt gefestigt ist. Sie hatten ja einige Trainer in dieser Saison. Aber jetzt haben sie diesen Status, den sie erreichen wollten, erreicht. Sie werden sehr selbstbewusst hier auftreten. Sie müssen aber auch punkten, da sie tabellarisch nicht gut da stehen. Der MSV muss jedes Spiel nutzen, um sich da unten herauszukämpfen. Die Duisburger machen es zuletzt wirklich gut, auch die Umschaltmomente gefallen mir. Es wird, auch wenn die Tabelle etwas anderes aussagt, ein enges Spiel. Der MSV Duisburg kämpft um seine Existenz", sagte Unterberger vor der Begegnung am Sonntag.

Ähnlich hatte sich schon MSV-Trainer Boris Schommers unter der Woche und vor dem Abflug am Samstag nach München geäußert. Schommers meinte: "Haching erwarte ich mit sehr viel Selbstvertrauen, sie werden wieder versuchen zu gewinnen und wollen nach dem Sieg in Essen nachlegen. Der Gegner ist im Flow, aber das gilt auch für uns. Ich erwarte ein richtig gutes Drittligaspiel. Wir wissen auch, dass es für Haching mit Blick auf die Tabelle eine schöne Motivation ist. Aber wir können mit der Situation und der Druck gut umgehen. Für wen es am Ende besser ausgehen wird, wird der Sonntag zeigen."