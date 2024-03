fußball inside: Der MSV Duisburg kämpft weiter an zwei Fronten

Der MSV Duisburg schöpft im Abstiegskampf neue Hoffnung. Doch der Klub muss auf für den Abstiegsfall planen. Darüber haben wir diskutiert.

Vier Spiele, drei Siege - es läuft wieder beim MSV Duisburg. Die Zebras zeigen sich nach ihrem desaströsen Saisonstart wie ausgewechselt und machen ihren treuen Anhängern Mut, dass der Absturz in die Regionalliga vielleicht doch noch abgewendet werden kann.

Nach dem 2:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ist Moderator Timo Düngen, der von sich selbst sagt, dass er ab und an die Zebra-Brille aufhat, überzeugt: „Mit der Leistung aus der ersten Halbzeit kann der MSV eigenltich jeden in dieser dritten Liga schlagen.“ In der aktuellen Folge unseres Podcasts „fußball inside“ spricht er mit dem MSV-Experten Dirk Retzlaff über die aktuelle Form der Duisburger.

Und auch Reporter Retzlaff glaubt, dass mit der Einstellung und der Spielweise ist vieles möglich sein kann, sagt aber auch dass die „Ergebnisse allmählich verrückt werden.“

Jedoch muss der Verein aktuell an zwei Fronten um die 3. Liga kämpfen. In erster Linie ist Geschäftsführer Michael Preetz dafür verantwortlich, Sponsoren zu finden, die den Klub auch in der Regionalliga unterstützen würden. Hauptsponsor Trinkgut habe bereits Bereitschaft signalisiert, berichtet unser MSV-Experte Dirk Retzlaff. Doch was ist eigentlich mit Preetz? Ein Bekenntnis für den Abstiegsfall gab es noch nicht. Auch über diese Personalie haben wir in unserem Podcast gesprochen. Ab Minute 20 geht es um den MSV Duisburg, ab Minute 29 um das Thema Finanzen und Michael Preetz. Viel Spaß beim Reinhören!





