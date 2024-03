Der MSV Duisburg befindet sich elf Spieltage vor Saisonende in keiner guten Situation. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer - 20 Verträge laufen aus.

Kaum auszumalen, was rund um Meiderich los wäre, wenn der MSV Duisburg nach der laufenden Drittliga-Saison in die Regionalliga West runter müsste. Sollte dies passieren, dann müssten Geschäftsführer Michael Preetz, Sportchef Chris Schmoldt und Trainer Boris Schommers eine nahezu komplett neue Mannschaft aus dem Hut zaubern.

Gleich 20 Verträge laufen nach der Saison aus. Bei einigen, wie den Kontrakten von Daniel Ginczek, Erik Zenga oder Ahmet Engin, ist nach RevierSport-Informationen eine Option versehen, die bei Klassenerhalt ein weiteres MSV-Jahr beinhaltet. Aber davon kann aktuell niemand ausgehen.

"Das ist eigentlich eine Frage an die Spieler. Aber so wie ich das beobachte, liegt bei jedem Spieler der voller Fokus darauf, dass wir am Ende über dem Strich stehen. Die Leistung stimmt auch aktuell. Wenn du in die Mannschaft hereinhörst, dann macht sich jeder seine Gedanken. Das ist doch klar. Aber für jeden wird es eine bessere Situation sein, wenn wir drinbleiben. Das weiß auch jeder", erklärt Schommers.

Dass das so eintreffen wird, davon ist der 45-jährige Fußballlehrer überzeugt. Schommers: "Seit einigen Wochen habe ich das absolute Gefühl, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. Wir haben vor Wochen und Monaten noch über das fehlende erste Stürmer-Tor und so weiter diskutiert. Das ist vorbei. Unser Ziel war es als Mannschaft besser zu werden und das haben wir geschafft. Jetzt verfolgen wir das Ziel am 18. Mai über dem Strich zu stehen."

Diese Verträge laufen im Sommer aus:

Marvin Knoll, Rolf Feltscher, Marvin Bakalorz, Daniel Ginczek, Kolja Pusch, Erik Zenga, Sebastian Mai, Ahmet Engin, Pascal Köpke, Joshua Bitter, Chinedu Ekene, Dennis Smarsch, Niklas Kölle, Alaa Bakir, Niclas Stierlin, Marvin Senger, Vincent Müller, Jonas Michelbrink, Tim Köther (ausgeliehen vom 1. FC Heidenheim), Caspar Jander (wechselt im Sommer zum 1. FC Nürnberg), Baran Mogultay (hat angekündigt, seinen Vertrag nicht zu verlängern), Kaan Inanoglu