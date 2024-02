Preußen Münster: Erster in der Rückrundentabelle - Trainer bleibt demütig

Preußen Münster ist das Team der Stunde. Der starke Lauf soll auch im Erzgebirge fortgesetzt werden. So ist die Lage vor dem Spiel beim SCP.

Geht es nach der Rückrundentabelle der 3. Liga, dann wären zwei NRW-Teams auf den ersten beiden Plätzen. Die U23 des BVB liegt mit 17 Punkten auf Rang zwei, nur der Aufsteiger Preußen Münster ist noch besser.

18 Zähler fuhr die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann in der Rückserie ein. Eine starke Ausbeute. Seit acht Partien wurde nicht verloren, die letzten drei Spiele wurden alle gewonnen.

Trotzdem hebt keiner ab, der Trainer schon gar nicht. "Wir sind Erster in der Rückrundentabelle und werden sicherlich etwas anders wahrgenommen, aber wir bleiben bodenständig und demütig. Wir wissen, wo wir herkommen und werden keine Sprüche klopfen. Wir müssen jeden Samstag abliefern."

Und am kommenden Samstag wird das schon schwer genug, denn es geht zu Erzgebirge Aue, Fünfter in der Heimtabelle, generell nur einen Zähler hinter Münster und seit fünf Begegnungen ohne Niederlage.

Wir haben hier zu Hause eines unserer besten Spiele gegen Aue gezeigt. Das wollen wir in Aue bestätigen Sascha Hildmann

Hildmann mit Blick auf den Gegner: "Wir haben hier zu Hause eines unserer besten Spiele gegen Aue gezeigt. Das wollen wir in Aue bestätigen. Aue wird von Beginn an Fußball spielen wollen, auch von hinten raus. Das müssen wir von Anfang an unterbinden. Dafür müssen wir, wie in Dortmund, sehr mutig sein. Wir werden wieder unser bestes Spiel zeigen müssen, um dort zu gewinnen."

Denn der Coach hat auch die Bilanz des Gegners im Blick: "Aue hat in der Rückrunde viele Punkte gesammelt, hat zuletzt gute Leistungen gezeigt und ist ambitioniert. Sie wollen oben mitspielen und werden gegen uns die Chance sehen, oben ranzurücken."

Personell fehlt Benny Böckle, Simon Scherder ist gesperrt, der Rest ist fit. Mit Thomas Kok, Ogechika Heil und Johannes Schenk hat ein Trio am Mittwoch bei der U23 in der Oberliga Westfalen Spielpraxis gesammelt. Heil erzielte sogar zwei Treffer.

Hildmann zu seinem Personal: "Alle, die hintendran stehen, machen einen vorbildlichen Job, das muss ich ganz klar sagen."