Wenn Preußen Münster und der MSV Duisburg am Freitag (23. Februar, 19 Uhr) aufeinandertreffen, dann wird auch Sercan Güvenisik zur Hammer Straße blicken.

87 Spiele und 13 Treffer für den MSV Duisburg und 77 Partien sowie 27 Tore für Preußen Münster: Dieses Zahlenwerk gehört zur Laufbahn von Sercan Güvenisik.

Am Freitag treffen Münster und Duisburg aufeinander. Die Ausgangslagen der Güvenisik-Ex-Klubs könnten nicht unterschiedlicher sein: Die Adlerträger könnten mit einem Sieg bis auf vier Punkte an Relegationsrang drei herankommen, die Zebras würden bei einem Dreier erstmals in dieser Saison auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen.

RevierSport hat vor dem Duell Münster gegen Duisburg mit Güvenisik, der heute Spielerberater ist und in Hamburg lebt, gesprochen.

Sercan Güvenisik, was wird in Ihrem Kopf, aber natürlich auch Herzen vorgehen, wenn Sie das Spiel am Freitag verfolgen?

Das wird ein mulmiges Gefühl sein. Ich will mich da eigentlich auf gar keine Seite schlagen, weil ich beide Klubs liebe. Ich hatte sowohl in Münster als auch Duisburg eine schöne Zeit. Jedoch weiß ich um die aktuellen Lagen der Vereine und deshalb wünsche ich mir einen knappen MSV-Sieg. Duisburg hat die Punkte einfach nötiger. Aber gegen ein schönes 3:3-Remis hätte ich auch wenig einzuwenden.

Was hätten Sie demjenigen, der Ihnen vor der Saison dieses Szenario am 27. Spieltag vorausgesagt hätte, entgegnet?

Ich hätte das nicht geglaubt. Dass Münster nach 26 Spielen bei 40 Punkten steht, hätte ich schon eher für möglich gehalten. Aber, dass der MSV da unten drinsteckt, wäre für mich eigentlich nicht möglich gewesen.

Ich, aber auch die Duisburger, werden wohl nicht wissen, wie es dann überhaupt beim MSV weitergehen würde. Besser ist, dass es dazu gar nicht kommt. Sercan Güvenisik

Warum sieht die Realität so und nicht anders aus?

In Münster leistet allen voran Peter Niemeyer seit Jahren tolle Arbeit. Ich weiß, wie das bei den Preußen ist. Da kannst du noch in Ruhe und kontinuierlich arbeiten. Das macht Peter vorbildlich. Er hat auch zu Sascha Hildmann gehalten, als dieser zweimal nicht aufgestiegen ist. Er vertraut dem Trainer und einem Großteil der Mannschaft, der Stamm spielt ja schon länger zusammen. Da denke ich an Spieler wie Maximilian Schulze Niehues, Simon Scherder oder auch Marc Lorenz oder Dennis Grote, die zurück zu ihrem Herzensklub gekommen sind. Auch Dennis, obwohl er weniger spielt, ist sehr wichtig für die Mannschaft. Beim MSV fehlen mir solche Figuren nach dem Abgang von Moritz Stoppelkamp. Da sind in der Vergangenheit einfach viele Fehler gemacht worden. Ich hoffe nur, dass diese irgendwie korrigiert werden können und die Duisburger wieder bessere Zeiten erleben. Das hätten die Stadt und Fans einfach verdient. Denn ein Abstieg, machen wir uns nichts vor, wäre eine sportliche Tragödie. Ich, aber auch die Duisburger, werden wohl nicht wissen, wie es dann überhaupt beim MSV weitergehen würde. Besser ist, dass es dazu gar nicht kommt.

Und Münster: Ist die 2. Bundesliga für die Preußen drin?

In dieser verrückten 3. Liga ist alles möglich. Wenn man die Chance bekommt, dann muss man auch zupacken. Man weiß nie, was in der nächsten Saison passiert. Man darf ja träumen: Ich sage es mal so: Mein Sommermärchen würde so aussehen, dass Münster aufsteigt, Duisburg drinbleibt und die Türkei bei der EM in Deutschland für Furore sorgt (lacht).