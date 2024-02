Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg durchlebt aktuell seine erste Mini-Krise der laufenden Drittliga-Saison.

Bis vor einer Woche stellte der SSV Jahn Regensburg die beste Abwehr in der 3. Liga. In 24 Spielen kassierten die Bayern gerade einmal 19 Gegentore. Zwei Partien später sind es satte 28 Gegentreffer.

Nach dem 1:3 gegen Rot-Weiss Essen folgte ein brutales 3:6 beim SV Sandhausen - nach einer 3:0 Führung!

Jahn-Kapitän Andreas Geipl fand nach Spielende deutliche Worte. Er sagte gegenüber "Magenta TV": "Das ist typisch Fußball. Wir kommen super rein, kassieren dann aber viel zu schnell das 1:3 und 2:3. Und vor dem 3:3 ist ein Foulspiel. Wir haben probiert, alles rauszuhauen. Wie es dann gelaufen ist, dazu will ich keine Worte verlieren."

Geipl weiter: "Jeder muss vor seiner eigenen Haustür kehren und an sich selbst arbeiten. Neun Gegentore in den letzten beiden Spielen: Das ist eindeutig zu viel. Wir müssen in der Defensive wieder stabiler werden und daran arbeiten, dass wir wieder in die Spur kommen. Wir lassen uns davon nicht umhauen."

Joe Enochs, Trainer des Spitzenreiters der 3. Liga, wollte auch nach der dritten Pleite im fünften Spiel nicht "draufhauen". Er sagte: "Ich werde keinem den Kopf abreißen. Denn was die Jungs bisher geleistet haben, ist überragend. Wir stecken in einer Phase, die es immer mal geben kann. Wir werden weiter uns glauben, ruhig und besonnen weiterarbeiten und nächste Woche gegen Aue ein anderes Gesicht zeigen. Dann werden wir gemeinsam da rauskommen."

Die Statistik zum Spiel

SV Sandhausen: Rehnen - Zander (66. Diekmeier), Fuchs, Geschwill, Weik - Mühling, Ben Balla - Ehlich (90. El-Zein), Greil (90. Stolze), Burcu (75. Maciejewski) - Pink (66. Otto). - Trainer: Keller

SSV Jahn Regensburg: Weidinger - Faber, Ballas, Breunig, Saller (72. Hein) - Bulic (46. Ziegele), Geipl - Anspach (46. Huth), Viet, Kother (72. Eisenhuth) - Ganaus (73. Mustafa).

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg)

Tore: 0:1 Ganaus (3.), 0:2 Viet (8.), 0:3 Kother (11.), 1:3 Greil (13.), 2:3 Ben Balla (15.), 3:3 Burcu (38.), 4:3 Greil (60.), 5:3 Burcu (68.), 6:3 Otto (82., Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Geschwill (5), Ben Balla (5), Mühling (3) - Bulic (3), Breunig (4), Anspach, Geipl (5)

Zuschauer: 3738