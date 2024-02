Karlsruher SC 20:30 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der 26. Spieltag in der 3. Liga hatte es in sich: Der Tabellenführer gab eine 3:0-Führung ab und unterlag am Ende mit 3:6!

Wahnsinn! Der SSV Jahn Regensburg verlor ein denkwürdiges Spiel - ein historisches. Fünf Tore nach 15 Minuten, eine schnelle 3:0-Führung verspielt und am Ende 3:6 (!) verloren: Das ist Drittliga-Tabellenführer Jahn Regensburg beim SV Sandhausen widerfahren. Nun kann der SSV am Sonntag von Dynamo Dresden überholt werde und Platz eins verlieren. Die Sachsen gastieren bei Erzgebirge Aue. Dabei sah zunächst alles nach einem souveränen Auswärtssieg der Regensburger in Sandhausen aus. Die Gäste legten durch die Treffer von Noah Ganaus (3.), Christian Viet (8.) und Dominik Kother (11.) einen Blitzstart hin. Doch die Führung gab den Gästen keine Sicherheit. Sandhausen glich durch Patrick Greil (13.), Yassin Ben Balla (15.) und Livan Burcu (38.) noch vor der Pause aus. Greil (60.), Burcu (68.) und David Otto (82., Foulelfmeter) drehten die Begegnung komplett. Aufsteiger SSV Ulm festigte derweil Relegationsplatz drei. Der ehemalige Bundesligist setzte sich im Verfolgerduell bei Rot-Weiss Essen mit 2:0 (0:0) durch. Dennis Chessa (65.) und Felix Higl (81.) trafen für Ulm.

Essen verlor Position vier und ist jetzt Sechster. Dazwischen liegen Sandhausen und die Zweitvertretung von Borussia Dortmund, die mit 5:2 gegen den SC Verl gewann. Plötzlich mischt auch Aufsteiger SC Preußen Münster im Aufstiegsgeschäft mit. Denn die Adlerträger liegen nach dem 3:0-Sieg beim VfB Lübeck nur noch sieben Punkte hinter dem Aufstiegsrelegationsrang drei zurück. Auf Erzrivale Rot-Weiss Essen sind es gar nur noch zwei Zähler Rückstand - wer hätte das noch vor Wochen gedacht? Wohl niemand. Ähnlich sieht dies wohl in Bezug auf Viktoria Köln aus. Nach dem 0:1 beim MSV Duisburg ist die Viktoria im Abstiegskampf angelangt. Die personell gebeutelte - neun Spieler fehlen Trainer Olaf Janßen aktuell - Mannschaft steckt in der Krise und hat noch acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Aber in den letzten Wochen ging bei der Viktoria nur noch sehr wenig. wozi mit dpa

