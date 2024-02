Drittligist Rot-Weiss Essen setzt in dieser Saison auf eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Das zeigt auch ein Blick auf den Altersschnitt.

Beim 3:1-Auswärtssieg von Rot-Weiss Essen gegen den Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg wurden mit Nils Kaiser, Mustafa Kourouma und Ahmed Etri (U19-Spieler) drei Akteure eingesetzt, die an der Hafenstraße den Sprung von den Junioren zu den Profis geschafft haben. Kaiser ist mit 22 Jahren der älteste Spieler dieses Trios.

Insgesamt war es eine sehr junge Mannschaft, die in Regensburg das Spiel für RWE nach den Auswechslungen beendete. Der älteste Spieler war Ron Berlinski (29 Jahre) und der jüngste der 18-jährige Etri. Im Schnitt war diese Elf nur etwas älter als 23 Jahre (23,18).

Bis auf die U23-Teams des SC Freiburg und von Borussia Dortmund stellte kein anderer Verein in der laufenden Saison eine jüngere und zeitgleich auch siegreiche Mannschaft als RWE in den letzten 15 Minuten des Regensburg-Spiels.

Zum Vergleich: Am 25. Spieltag der Vorsaison gegen die SpVgg Bayreuth (2:0) war die Essener Mannschaft, die das Spiel beendete, im Schnitt genau fünf Jahre älter (28,18). RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski freut sich über die positive Entwicklung seiner jungen Truppe.

Es macht grundsätzlich Spaß, mit einer jungen Mannschaft zu arbeiten und sie zu entwickeln. Es ist aber auch klar, dass es in Phasen der Entwicklung Rückschläge gibt und einzelne Spieler auch mal Fehler machen. Das gehört dazu und das muss man einkalkulieren. Christoph Dabrowski.

"Es macht grundsätzlich Spaß, mit einer jungen Mannschaft zu arbeiten und sie zu entwickeln. Es ist aber auch klar, dass es in Phasen der Entwicklung Rückschläge gibt und einzelne Spieler auch mal Fehler machen. Das gehört dazu und das muss man einkalkulieren. Wir hatten eine sehr junge Mannschaft in Regensburg, dazu sind uns wichtige Spieler weggebrochen. Das spricht total für die Mannschaft, wie gefestigt sie ist. Das fand ich schon beeindruckend."

Beim kommenden Spitzenspiel gegen den SSV Ulm 1846 (17. Februar, 14 Uhr) fallen mit Vinko Sapina (krank) und Ron Berlinski (Gelbsperre) zwei der erfahrensten Spieler aus, sodass RWE wieder eine junge Mannschaft ins Rennen schicken wird.

Vor dem Duell Vierter gegen Dritter betont Dabrowski: "Die Tabelle lügt nicht. Die Ulmer spielen eine super Saison. Das ist eine sehr intensive, laufstarke Mannschaft, die über ein sehr gutes Kollektiv verfügt und ein super Umschaltspiel hat. Wir respektieren den Gegner maximal, aber wir sind zuhause an der Hafenstraße und wollen zeigen, dass wir richtig Qualität haben. Jeder freut sich auf dieses Spiel. Wir sind stark an der Hafenstraße und wollen selbstbewusst in dieses Spiel gehen, mit dem klaren Ziel, es auch zu gewinnen."