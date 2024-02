Drittligist Rot-Weiss Essen trifft am Samstag auf den SSV Ulm 1846. Gut möglich, dass dann auch wieder Nils Kaiser zum Einsatz kommt.

Im Jahr 2024 hat sich Nils Kaiser bei Rot-Weiss Essen zu einer richtigen Alternative entwickelt. Der 22-Jährige setzte zuletzt als Joker gute Akzente und gehört mittlerweile zu den ersten Einwechselspielern von Cheftrainer Christoph Dabrowski.

Die Entwicklung von Kaiser kann sich durchaus sehen lassen: Im Sommer 2023 zählte er noch zu den Verkaufskandidaten. Ihm wurde damals mitgeteilt, dass er in den sportlichen Planungen für die Saison 2023/24 keine Rolle spielen würde. Durch starke Leistungen in der Vorbereitung erkämpfte sich der Mittelfeldmann aber dann doch einen Platz im Kader und ließ sich auch von einem Innenbandriss im Knie und zwei Monaten Verletzungspause nicht unterkriegen.

Während er in der gesamten Hinrunde "nur" auf 72 Spielminuten kam, stand er allein in den vergangenen drei Partien 67 Minuten auf dem Feld – mit Erfolg.

Kaiser erzielte beim Last-Minute-Heimerfolg gegen den SC Freiburg II (4:3) in der Schlussphase den wichtigen Treffer zum 3:3-Ausgleich und bereitete beim jüngsten Auswärtssieg in Regensburg (3:1) das 3:0 durch Marvin Obuz vor. Somit sammelte der 22-Jährige in den vergangenen drei Partien zwei Scorerpunkte – seine ersten beiden im Profifußball.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SSV Ulm 1846 (17. Februar, 14 Uhr) fragte RevierSport bei Dabrowski zur Personalie Nils Kaiser nach. Der Coach zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung des Mittelfeldspielers.

Er ist ein Junge, der unserer Mannschaft Energie und Impulse gibt. Nils ist ein junger Spieler, der sich noch entwickeln und verbessern wird, aber er ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders. Christoph Dabrowski über Nils Kaiser.

"Ich beobachte die Entwicklung von Nils schon seit der Saisonvorbereitung, wo er einen sehr erfrischenden und positiven Eindruck hinterlassen hat. Dementsprechend hat er auch die Chance genutzt, ein Bestandteil unseres Kaders zu sein. Im Laufe der Hinrunde hat er dann, nach seiner achtwöchigen Auszeit durch seine Knieverletzung, sehr schnell wieder Anschluss gefunden. Er hat sich durch gute Trainingsleistungen in eine Situation gebracht, um auch Einsätze zu bekommen. Er ist ein Junge, der unserer Mannschaft Energie und Impulse gibt. Nils ist ein junger Spieler, der sich noch entwickeln und verbessern wird, aber er ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders."