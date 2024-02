3. Liga: Dresdens 7:2 gegen Lübeck - nur einmal fielen mehr Tore

Die 3. Liga ist für viele Dinge bekannt, nicht unbedingt für die Torflut. Daher gab es auch nur einmal mehr Tore als beim 7:2 von Dresden gegen Lübeck. Neun fielen allerdings häufiger.

Was war das für ein Spektakel in der 3. Liga. Dynamo Dresden schoss sich mit einem fulminanten 7:2 gegen den VfB Lübeck vor 26.377 Zuschauern aus der Krise.

Auch zum Zeitpunkt des Platzverweises gegen Lübeck kurz vor der Pause stand es bereits 4:1. Mit diesem Neun-Tore-Festival reiht sich Dresden ein in eine Gruppe von Spielen, in denen neun Treffer fielen.

Nur einmal in der Historie der 3. Liga sind noch mehr Tore verzeichnet worden. Das war im Jahr 2009 - damals trennten sich Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf in einer irren Partie mit 5:5. Vier Führungen verspielte die Fortuna.

Zehn Tore für die Ewigkeit? Auf jeden Fall hält die Bestmarke bis in den Februar 2024. Bis 2011 gab es noch zwei weitere Spektakel-Spiele in der 3. Liga. Werder Bremen II unterlag dem VfB Stuttgart II 4:5, Hansa Rostock besiegte Unterhaching 7:2.

Es folgte eine lange Pause. Erst in der Spielzeit 2018/19 fielen wieder neun Tore. Die SpVgg Unterhaching setzte sich mit 5:4 beim FC Carl Zeiss Jena durch. Zweimal war auch das Revier an so einer Begegnung beteiligt.

Und das in einer Phase, wo viele Begegnungen nicht mit Treffern geizten. In der Spielzeit 2021/22 verlor der MSV Duisburg mit 3:6 gegen den VfL Osnabrück. In derselben Spielzeit verlor der BVB II mit dem identischen Ergebnis beim TSV 1860 München.

Die torreichsten Begegnungen der 3. Liga

Saison 2008/2009 Braunschweig - Fortuna Düsseldorf 5:5

Saison 2008/2009 Werder Bremen II - VfB Stuttgart II 4:5

Saison 2010/2011 Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching 7:2

Saison 2018/2019 FC Carl Zeiss Jena - SpVgg Unterhaching 4:5

Saison 2019/2020 SpVgg Unterhaching - Würzburger Kickers 5:4

Saison 2021/2022 MSV Duisburg - VfL Osnabrück 3:6

Saison 2021/2022 SC Verl - 1. FC Magdeburg 4:5

Saison 2021/2022 TSV 1860 München - Borussia Dortmund II 6:3

Saison 2023/2024 Dynamo Dresden - VfB Lübeck 7:2 (Daten: DFB.de)

Es folgen insgesamt 24 Spiele mit acht Treffern, eine davon fand in der laufenden Saison statt. Der 1. FC Saarbrücken gewann bei Arminia Bielefeld mit 6:2.