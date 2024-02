Nach dem Abgang von Hendry Blank eröffnet sich ein kleines Loch in der Innenverteidigung Borussia Dortmund II. Dieses muss nun gefüllt werden. Jan Zimmermann hat die Antwort parat.

Große Verwunderung um Borussia Dortmund machte sich in den vergangenen Tagen des Transferfenster breit. Hendry Blank, der gerade noch erst sein Bundesliga-Debüt gegen den 1.FC Köln feierte, wechselte für angeblich sieben Millionen Euro nach Österreich, zu Red Bull Salzburg. Für einen 19-Jährigen, der gerade einmal wenige Minuten in der Bundesliga sammelte, wohl eine Transfersumme, zu der der BVB wohl einfach nicht nein sagen konnte.

"Hendry ist proaktiv mit dieser sehr kurzfristigen Transferabsicht auf uns zugekommen", sagte Sebastian Kehl und erklärte: "Er möchte bereits jetzt so viel Spielpraxis wie möglich auf höchstem Niveau sammeln und dafür diesen neuen Weg einschlagen"

Der Trainer der U23, wo Blank primär zum Einsatz kam, hält viel von seinem nun ehemaligen Abwehrhünen: "Als Trainer hast du immer so ein weinendes Auge, wenn dich so ein toller Junge verlässt. Sowohl sportlich, als auch menschlich hat sich Hendry überragend entwickelt und war nicht ohne Grund absolutes Stammpersonal bei uns in der dritten Liga", sagte Jan Zimmermann nach dem 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken.

Die Lücke, die Blank in der Innenverteidigung hinterlässt weiß Zimmermann zu schließen: "Wir haben bereits in den vergangenen Spielen, wie beispielsweise gegen Regensburg oder Dresden, eindrucksvoll gezeigt, wie die Jungs das hinten machen. Jetzt kommen mit Antonios Papadopoulos und Bjarne Pudel auch noch zwei Innenverteidiger nach Verletzungen zurück. Ich glaube da sind wir weiterhin gut aufgestellt. Da mache ich mir keine Sorgen."

Neben Hendry Blank verließ auch Julian Rijkhoff den Verein. Den 19-jährigen Niederländer zog es gen Heimat, zu Ajax Amsterdam. Rijkhoff sollte eigentlich herangeführt werden an den Profifußball, nachdem er insbesondere in der U19 richtig starke Leistungen zeigte. Dies gelang allerdings nicht. Der Niederländer bestritt nicht ein Spiel in der dritten Liga unter Zimmermann.

"Es waren am Ende interne Abstimmungen, die wir da hatten. Für die jungen Spieler ist es immens wichtig, dass sie so viel Spielpraxis sammeln wie nur möglich. Deswegen hat er bei uns nur trainiert und in der U19 gespielt. Ihm und auch Hendry Blank wünsche ich natürlich nur alles erdenklich Gute und hoffe, dass sie sich beide bei ihren Vereinen durchsetzen werden", erklärt Zimmermann.