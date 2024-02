BVB: Zwei große Talente verkauft - für knapp zehn Millionen Euro

Borussia Dortmund hat kurz vor dem Ende des Transferfensters noch zwei große Talente abgegeben. Das sagen die Protagonisten.

Der letzte Tag der Transferperiode hatte am Donnerstag auch zwei Abschiede bei Borussia Dortmund zu bieten. Zwei große Talente haben den BVB verlassen.

Zunächst wechselte Innenverteidiger Hendry Blank, der erst kurz zuvor beim 4:0 beim 1. FC Köln sein Bundesliga-Debüt feierte, zu RB Salzburg.

„Hendry ist proaktiv mit dieser sehr kurzfristigen Transferabsicht auf uns zugekommen. Er möchte bereits jetzt so viel Spielpraxis wie möglich auf höchstem Niveau sammeln und dafür diesen neuen Weg einschlagen“, erklärte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. Sein Zusatz: „Wir wünschen ihm für seine sportliche Zukunft nur das Allerbeste und werden seine Entwicklung in Österreich während der kommenden Jahre sehr genau beobachten.“

Denn laut Medienberichten besitzt der BVB, der rund sieben Millionen Euro bekommen soll, eine Rückkaufoption für den Abwehrspieler. U20-Nationalspieler Blank kam während der laufenden Spielzeit in 13 Drittliga- und vier Youth-League-Partien für den BVB zum Einsatz.

Mein Bundesliga-Debüt war ein ganz besonderer Moment und hat mir einmal mehr gezeigt, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann Hendry Blank

Der Spieler selber sagte: "Ich hatte viereinhalb tolle Jahre in Dortmund, in denen ich es aus der Jugend über die U23 bis zu den Profis geschafft habe. Mein Bundesliga-Debüt war ein ganz besonderer Moment und hat mir einmal mehr gezeigt, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann. Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderung in Salzburg und bin den Verantwortlichen des BVB sehr dankbar, dass sie mir diesen Schritt ermöglicht haben.“

Den Schritt ermöglicht hat Dortmund auch U19-Angreifer Julian Rijkhoff. Der wechselte am Donnerstag zurück zum niederländischen Erstligisten Ajax Amsterdam. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Dem Vernehmen nach zahlte der niederländische Topklub rund 2,5 Millionen Euro.

Rijkhoff kam im Januar 2021 aus der U17 von Ajax Amsterdam zum BVB. In der U19 von Trainer Mike Tullberg erzielte er seitdem in 38 Spielen der A-Junioren-Bundesliga West 37 Tore und wurde zweimal Torschützenkönig.

Lars Ricken, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, erklärte: „Julian hat während seiner Zeit in der U19-Mannschaft eine beeindruckende Rolle gespielt und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Teams geleistet. Wir möchten ihm herzlich für seinen Einsatz und seine professionelle Einstellung danken. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine zukünftige sportliche Karriere nur das Beste und viel Erfolg. Wir sind zuversichtlich, dass er auch in seinem neuen Verein seine Stärken und sein Talent weiterhin erfolgreich unter Beweis stellen wird.“