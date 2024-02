Drittligist Rot-Weiss Essen trifft am Samstag auf den SC Freiburg II. So sieht die Personalsituation rund um die Essener Hafenstraße aus.

Am vergangenen Spieltag erwischte Rot-Weiss Essen einen gebrauchten Nachmittag: Beim Rivalen Preußen Münster kassierte RWE eine 1:2-Niederlage und musste zum dritten Mal in Serie die Heimreise nach einem Auswärtsspiel mit leeren Händen antreten.

"Münster hat uns öfter dazu gezwungen, den Ball unkontrolliert rauszuschlagen. Das wollten die Münsteraner so. Wir haben es leider nicht geschafft, den Gegner oft genug auseinanderzuziehen. Dazu haben wir bei den Themen Ausstrahlung und Engergielevel mehr im Tank, als wir in Münster gezeigt haben. Ich wünsche mir, dass wir da wieder ein paar Schippen drauflegen", erklärte Cheftrainer Christoph Dabrowski mit ein paar Tagen Abstand.

In Münster mussten die Essener kurzfristig auf Torben Müsel, der sich nach dem Warmmachen mit Wadenproblemen abmeldete, verzichten. Dazu wurde Lucas Brumme zur Halbzeitpause vorzeitig ausgewechselt (Prellung am Sprunggelenk). Beide Spieler sind Eckpfeiler im Essener Team und gehören zu den Leistungsträgern.

Auch bei der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg (03. Februar, 14 Uhr) war der körperliche Zustand der beiden Stammspieler natürlich ein prägendes Thema - mit folgender Antwort:

"Leider wird Felix am Samstag ausfallen. Es besteht aber die Hoffnung, dass es bis zum 1860-Spiel am Dienstag reicht. Brumme hat ganz normal wieder trainiert. Torben Müsel hat dagegen am Mittwoch aufgrund seiner Wadenproblematik individuell trainiert. Da müssen wir heute beim Training schauen, wie es aussieht. Wenn es hält, dann ist er einsatzfähig, ansonsten wollen wir da auch kein Risiko eingehen. Am Mittwoch sah es aber ganz gut aus", betonte der Essener Fußballlehrer.

Neben Götze werden auch Ekin Celebi (Schulterverletzung), Sandro Plechaty (Innenbandriss) und Björn Rother (grippaler Infekt) sicher nicht zur Verfügung stehen.