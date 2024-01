1. FC Kaiserslautern 18:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Die Englische Woche in der 3. Liga nutzen auch viele Scouts und Vertreter der 1. und 2. Bundesliga, um interessante Spieler zu beobachten. So geschehen auch im Stadion an der Hafenstraße.

Beim 3:1-Sieg von Rot-Weiss Essen gegen den FC Viktoria Köln gaben sich auf der Haupttribüne des Stadions an der Hafenstraße etliche Berater sowie Socuts und Vertreter von Erst- und Zweitligisten die Klinke. Wenn man böse Richtung FC Viktoria ist, dann könnte man glatt behaupten, dass sich mehr Klub-Verantwortliche und Spielerberater auf der Tribüne als Auswärtsfans der Kölner im sehr überschaubaren Gästeblock tummelten. RevierSport konnte allen voran Vertreter von Zweitliga-Klubs erblicken. Den Essener Sieg über die Kölner sahen beispielsweise Mitarbeiter des 1. FC Nürnberg, des Karlsruher SC oder von Hertha BSC. RS weiß: Die sportlichen Verantwortlichen des FC Schalke 04, Andre Hechelmann und Marc Wilmots, hatten sich für das Spiel RWE gegen Viktoria auch zwei Vip-Karten hinterlegen lassen, sagten aber kurzfristig ab. Ein Spieler der im Fokus dieser Zweitligisten, inklusive Schalke, steht, ist nach RS-Informationen: Luca Marseiler.

Der 26-Jährige spielt eine starke Saison - 19 Partien, neun Treffer, drei Vorlagen - und will die Viktoria im Sommer ablösefrei verlassen. Oliver Seibert, Marseilers Berater, sagte Anfang Januar: "Aus Respekt vor den vertrauensvollen Gesprächen mit den Vereinen gebe ich keine Wasserstandsmeldungen ab. Fakt ist aber, dass er sich ins Rampenlicht gespielt hat. Er wird ab dem 1. Juli in der 1. oder 2. Bundesliga zu spielen." Zumindest in den 90 Minuten in Essen konnte sich der Stürmer nicht von seiner besten Seite zeigen. Er kassierte in der 41. Minute die Gelbe Karte und wurde nach 69 Minuten ausgewechselt. Auffälliger als Marseiler agierte derweil dessen Mannschaftskollege Donny Bogicevic. Der 22-jährige Offensivspieler leitete einige gefährliche Viktoria-Angriffe, allen voran in Durchgang eins, ein und konnte auch den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer erzielen. Neben Marseiler sollen die Schalker Verantwortlichen allen voran Bogicevic - 16 Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen - ins Visier genommen haben. Jedoch sollen nach unseren Informationen beide Spieler ein Thema für die Kaderplanung 2024/2025 sein. In der aktuellen Transferperiode hat Schalke andere Prioritäten, wie zum Beispiel die Position des Rechtsverteidigers. Hinlänglich dieser Personalie sollen nämlich auch Hechelmann und Wilmots am Dienstagabend unterwegs gewesen sein, statt sich in Essen von Marseiler und Bogicevic live ein Bild zu machen.

