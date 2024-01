Drittligist Rot-Weiss Essen feierte am Dienstagabend gegen Viktoria Köln den ersten Liga-Sieg im Jahr 2024. Ganz zur Freude von Christoph Dabrowski.

Nachdem der Jahresauftakt von Rot-Weiss Essen mit der bitteren Last-Minute-Niederlage beim FC Erzgebirge Aue (1:2) nicht glückte, hatte die Mannschaft bereits vier Tage später die Möglichkeit, es besser zu machen und zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Und das tat sie eindrucksvoll: RWE besiegte Viktoria Köln in einem kurzweiligen Spiel an der Hafenstraße mit 3:1 (0:0). Kapitän Vinko Sapina per Foulelfmeter (50.), Leonardo Vonic (55.) und Thomas Eisfeld (90.) waren die Torschützen für die Essener, die in der zweiten Hälfte wie entfesselt spielten. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Donny Bogicevic (58.) hatte keine entscheidenden Auswirkungen.

RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski schwärmte nach der Partie von der Leistung seiner Mannschaft. "Eigentlich ist Viktoria Köln immer eine Mannschaft, die das Spiel kontrolliert. Gegen sie ist es extrem schwer, Zugriff zu bekommen. Deswegen bin ich noch stolzer und begeistert, was ich von draußen gesehen habe", lobte der 45-Jährige.





Dabrowski weiter: "Wir haben Viktoria Köln teilweise in eine passive Rolle gedrängt, obwohl der Gegner probiert hat, diszipliniert zu verteidigen. Man hat wieder das gesehen, was unsere Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten auszeichnet. Wir waren mutig im Ballbesitz, waren überzeugt von unserem Plan und hatten den nötigen Zug nach vorne. Kompliment an meine Mannschaft zu den drei Punkten. Es ist wichtig, dass wir jetzt in den Punkten drin sind im Jahr 2024."

Für Rot-Weiss Essen geht es Schlag auf Schlag weiter: Zum Ende der Englischen Woche gastiert die Dabrowski-Elf am Sonntag (28. Januar, 13.30 Uhr) beim Erzrivalen Preußen Münster.

Am Sonntag wartet das nächste Highlight auf uns mit dem Derby in Münster. Da gibt es einige Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen. Wir freuen uns riesig darauf. Christoph Dabrowski.

Dabrowski freut sich auf das Kräftemessen mit den Adlerträgern: "Wir können uns kurz freuen und den freien Mittwoch nutzen, um zu regenerieren. Am Sonntag wartet das nächste Highlight auf uns mit dem Derby in Münster. Da gibt es einige Geschichten aus der Vergangenheit zu erzählen. Wir freuen uns riesig darauf."