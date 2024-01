Drittligist Rot-Weiss Essen bezwang Viktoria Köln in einem temporeichen Spiel mit 3:1. Knapp 14.000 Fans waren an der Hafenstraße vor Ort.

In der Zuschauertabelle der 3. Liga gehört Rot-Weiss Essen zum Spitzentrio. Bei zwölf Heimspielen waren 196.410 Fans zu Gast an der Hafenstraße. Nur Dynamo Dresden liegt in diesem Ranking weit vor den Essenern.

Am Mittwochabend wird wohl auch Arminia Bielefeld (aktuell 192.914 Fans, Spiel gegen Ulm steht noch aus) vorbeiziehen, aber den dritten Platz hat RWE definitiv sicher. Auch beim Zuschauerschnitt liegt Essen (16.368) hinter Dresden und Bielefeld auf Rang drei.

Und das, obwohl der Drittligist beim Heimspiel gegen Viktoria Köln eine Minuskulisse verzeichnete. Insgesamt 13.887 Zuschauer pilgerten unter der Woche nach Essen-Bergeborbeck. Auch aus Köln reisten nur rund 80 Fans mit nach Essen. Der Tiefstwert lag zuvor bei 14.887 Besuchern im letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen den Halleschen FC (3:2).

Auch Rot-Weiss Essen musste also dem ungemütlichen Winterwetter, der Bombenentschärfung in Bergeborbeck und der Krankheitswelle etwas Tribut zollen, trotzdem sind fast 14.000 Fans an einem verregneten Dienstagabend natürlich noch eine tolle Kulisse in der 3. Liga.

Die Zuschauer sollten ihr Kommen auch nicht bereuen, denn RWE zeigte eine gute Leistung und besiegte die Viktoria mit 3:1 (0:0).

Die fünf Partien in der Saison mit der geringsten Kulisse an der Hafenstraße: 1. Rot-Weiss Essen – Viktoria Köln (23. Januar 2024, 3:1, 13.887 Fans) 2. Rot-Weiss Essen – Hallescher FC (19. Dezember 2023, 3:2, 14.887 Fans) 3. Rot-Weiss Essen – SC Verl (07. Oktober, 2023, 0:5, 14.907 Fans) 4. Rot-Weiss Essen – VfB Lübeck (15. Dezember 2023, 1:0, 15.097 Fans) 5. Rot-Weiss Essen – Erzgebirge Aue (20. August 2023, 1:1, 15.117 Fans

In der nächsten Partie wartet dann wieder ein volles Haus auf die Essener. Das Auswärtsspiel beim Erzrivalen Preußen Münster ist ausverkauft, alle Karten sind vergriffen. Aus Essen werden mindestens 1230 Fans (offizielles Gästekontingent) die Reise an die Hammer Straße antreten. Es wird das 25. Duell der beiden Westklubs in Münster sein.

Die Bilanz ist relativ ausgeglichen: Elf Siege Preußen Münster, fünf Unentschieden und achtmal siegte RWE. In der 3. Liga gab es das Duell zuletzt 2006. Damals siegte Rot-Weiss mit 3:1 bei den Adlerträgern und feierte am Ende der Saison die Rückkehr in die Zweitklassigkeit.