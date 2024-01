3. Liga: Erstes Spiel am Wochenende abgesagt

Absage am Wiederauftakt-Spieltag der 3. Liga: Das Duell zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Saarbrücken fällt den Wetterbedingungen zum Opfer.

In der Bundesliga forderten die aktuellen Wetterbedingungen bereits eine Absage am kommenden Spieltag. Und auch in der 3. Liga können am Wochenende nicht alle Partien planmäßig ausgetragen werden.

Viktoria Köln und der 1. FC Saarbrücken müssen sich auf ihr erstes Pflichtspiel im kommenden Jahr noch etwas gedulden. Das für Samstagmittag geplante Duell (14 Uhr) wurde abgesagt, das teilte die gastgebende Viktoria am Donnerstagabend mit. Diese Entscheidung traf die Kölner Sportstätten GmbH, sie betreibt das Stadion im Sportpark Höhenpark.

"Aufgrund des starken Schneefalls und anhaltenden Frosts kann die Sicherheit der Zuschauer:innen nicht gewährleistet werden", heißt es in einer Vereinsmeldung. "Betroffen von der starken Eisbildung sind vor allem die Zuwegungen und der Zuschauerbereich des Stadions. Ein Nachholtermin für das Spiel steht noch nicht fest."

Alle Tickets behalten Vereinsangaben zufolge ihre Gültigkeit. Weitere Informationen wollen die Kölner bekannt geben. Allzu lange müssen die Fans beider Lager aber nicht auf den Pflichtspielstart im neuen Jahr warten. In der 3. Liga geht es nach dem Wochenende mit einer Englischen Woche weiter.

Köln gastiert am Dienstagabend bei Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße (19 Uhr). Die Bergeborbecker sind am Freitagabend bei Erzgebirge Aue im Einsatz. Und dort können sie unabhängig vom Endergebnis zumindest nicht von Saarbrücken eingeholt werden. Drei Punkte liegt der zur Zwangspause am Wochenende verdonnerte FCS hinter RWE zurück. Die Saarländer sind am kommenden Dienstag beim SC Verl gefordert (19 Uhr).

Die Begegnung von Viktoria und Saarbrücken ist die zweite im deutschen Profifußball, die am kommenden Wochenende nicht stattfinden kann. In der Bundesliga wurde das Freitagsspiel zwischen Mainz 05 und Union Berlin aus Sicherheitsgründen verschoben. Auch hier steht die Neu-Terminierung noch aus.