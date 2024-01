MSV Duisburg: Boris Schommers - "Es war nicht so, dass wir die A-Elf und B-Elf gesehen haben"

Im zweiten Winter-Testspiel siegte der MSV Duisburg mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach II. Cheftrainer Boris Schommers hat einen „rundum positiven Eindruck gewonnen".

Der MSV Duisburg hat das letzte Testspiel vor dem Restrunden-Auftakt in der 3. Liga für sich entscheiden können. Die Generalprobe gegen West-Regionalligist Borussia Mönchengladbach II endete mit einem verdienten 3:0 (1:0)-Sieg für die Zebras.

Nach dem 6:1-Erfolg gegen den niederländischen Zweitligisten FC Eindhoven unter der Woche konnten die abstiegsbedrohten Duisburger somit nun schon den zweiten und letzten Wintertest positiv gestalten und somit Selbstbewusstsein für den Kampf um den Klassenerhalt tanken.

Cheftrainer Boris Schommers war mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden: „Mein Resümee fällt sehr positiv aus. Wieder ein positives Testspiel. Drei Tore geschossen, zu Null gespielt. Ich habe viele Sachen gesehen, wir haben die neuen Spieler integriert. Zugelassen haben wir ganz wenig, in der ersten Halbzeit hatte der Gegner nicht einen Torschuss.“

In der Tat hielt der MSV die Gäste vom Niederrhein vor dem Pausentee nahezu komplett von der eigenen Gefahrenzone weg und setzte sich als die klar spielbestimmende sowie überwiegend ballführende Mannschaft durch. In der 21. Spielminute konnte Neuzugang Daniel Ginczek, der direkt beginnen durfte, nach einer Flanke von Rolf Feltscher am zweiten Pfosten zur 1:0-Führung einnicken.

Wir wollten den Spielern im Test nochmal letzte Chancen geben, um sich zu empfehlen. Es war vorab klar, dass manche jeweils 45 Minuten bekommen. Dabei wollten wir gucken, wer sich noch mehr aufdrängt. Von daher haben wir noch mehr Möglichkeiten. Es war nicht so, dass wir die A-Elf und B-Elf gesehen haben Boris Schommers

Nach dem Seitenwechsel ließ Coach Schommers seine prall gefüllte Ersatzbank nach und nach in die Partie rotieren. Der zur Halbzeit eingewechselte Alexander Esswein nutzte seine zweite Großchance im Sechszehner und schoss nach Hereingabe von der rechten Seite per Direktabnahme zum 2:0 ein (57.). Den Schlusspunkt setzte Tobias Fleckstein mit seinem Kopfballtor nach einer Ecke (74.).

In der Schlussviertelstunde drückten die Zebras sogar noch auf den vierten Treffer, defensiv hingegen konnte bis zum Abpfiff dicht gehalten werden. Schommers lobte: „Trotz der Tatsache, dass wir einige Wechsel vorgenommen haben, konnten wir das Bewusstsein für die Defensive über 90 Minuten gut halten. Wir hätten vorne noch das eine oder andere Tor machen können. Kein Spieler hat sich verletzt. Dementsprechend habe ich einen rundum positiven Eindruck gewonnen und nehme ein positives Gefühl mit.“

Defensiv stabil, offensiv kreativ - stand gegen Gladbach bereits die Startelf für das erste MSV-Pflichtspiel des Jahres gegen den TSV 1860 München (20.01., 16:30 Uhr) auf dem Feld? Sicherlich wird der Test die Entscheidung von Schommers beeinflussen, dennoch seien einige Positionen noch offen: „Wir wollten den Spielern im Test nochmal letzte Chancen geben, um sich zu empfehlen. Es war vorab klar, dass manche jeweils 45 Minuten bekommen. Dabei wollten wir gucken, wer sich noch mehr aufdrängt. Von daher haben wir noch mehr Möglichkeiten. Es war nicht so, dass wir die A-Elf und B-Elf gesehen haben“, erklärte der 44-Jährige.

Dennoch dürfte sich im Angriff mit Ahmet Engin und Niklas Kölle auf den Flügeln, Thomas Pledl auf der Zehn und Daniel Ginczek als einzige Spitze - das alles im unter Schommers gewohnten 4-2-3-1 System - nur noch wenig verändern. „Das sah schon gut aus“, schmunzelte der Trainer. Damit hat sich die offensive Zusammenstellung für das Gastspiel in München wohl zu einer hohen Wahrscheinlichkeit schon gefunden.