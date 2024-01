MSV Duisburg: Drei Jahre RWE, vier Jahre Schalke - dieses Talent erhält Profivertrag

Endlich mal frohe Kunde für die Fans des MSV Duisburg: Die Zebras konnten nun ein vielversprechendes Talent an den Verein binden.

Nach dem bekannt gewordenen Abgang von Caspar Jander im Sommer 2024 Richtung 1. FC Nürnberg und dem angekündigten Weggang von Baran Mogultay nach Saisonende - RevierSport berichtete - gibt es nun gute Nachrichten für den MSV Duisburg:

Batuhan Yavuz aus der U19 der Zebras hat einen Profivertrag bis zum Sommer 2026 unterzeichnet. Der 18-Jährige kam für das Drittliga-Team bereits im Niederrheinpokal beim 7:0 über den FSV Vohwinkel zum Einsatz und gehörte beim Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg erstmals dem Drittligakader an. In der U19-Junioren-Bundesliga hat der Mannschaftskapitän in dieser Spielzeit alle 14 Begegnungen bestritten.

Yavuz, ein gebürtiger Duisburger, spielt seit dem 1. Juli 2022 beim MSV und war zuvor in den Nachwuchsleistungszentren von FC Schalke 04 (2013 bis 2015 und 2020 bis 2020), Rot-Weiss Essen (2015 bis 2018) und Borussia Dortmund (2018 bis 2020) aktiv.

Chris Schmoldt, Leiter Kaderplanung und Strategie beim MSV Duisburg, sagt: "Batuhan trainiert bereits seit mehreren Wochen bei den Profis mit, und es ist schön zu sehen, wie er kontinuierlich Fortschritte macht. Er ist ein bissiger und aggressiver Außenverteidiger mit einer guten Geschwindigkeit, wir sehen in ihm das Potenzial, ihn schnell an das Profi-Niveau zu adaptieren. Wir freuen uns sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit einem weiteren Eigengewächs."

Boris Schommers, Cheftrainer der Duisburger, ergänzt: "Wir haben ihn in den vergangenen Monaten situativ immer wieder im Training gesehen und werden ihn in der Rückrunde kontinuierlich weiter an die Lizenzmannschaft heran führen. Es ist schön, dass wir die gemeinsame Arbeit an seiner sportliche Entwicklung in den kommenden Jahren hier beim MSV fort setzen werden."

Der 18-Jährige, der U19-Nationalspieler der Türkei ist, meinte zu seinem Profivertrag: "Ich freue mich riesig über das Vertrauen, das mir alle Verantwortlichen hier beim MSV geschenkt haben. Dass ich meinen ersten Profi-Vertrag in meiner Heimatstadt Duisburg unterschreiben durfte, macht mich besonders stolz!"