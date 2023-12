Vor RWE-Spiel: Saisonaus - Schock für Halle-Verteidiger

Vor dem Spiel bei RWE muss der Hallesche FC das Saisonaus für einen Innenverteidiger verkraften.

Am Dienstag (19 Uhr) muss der Hallesche FC zum letzten Spiel des Jahres 2023 an die Essener Hafenstraße reisen. Im Vorfeld steht Halle noch auf dem ersten Abstiegsplatz.

Das könnte sich ändern, sollte auch das Spiel in Essen verloren gehen. Kurz vor dem Auftritt gab es eine Hiobsbotschaft für die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic.

Denn Innenverteidiger Sebastian Zieleniecki zog sich beim 1:2 bei der U23 des BVB einen Kreuzbandriss zu. Der Pole kam bisher in elf Partien zum Einsatz, im Sommer wechselte er von Kickers Offenbach nach Halle.

Zieleniecki verletzte sich bei Borussia Dortmund II bereits in der 4. Minute in Folge eines nicht geahndeten Foulspiels. Trotz der Blessur spielte er die erste Halbzeit noch zu Ende, erst dann wurde klar, wie schwer es den 28-Jährigen getroffen hat.

Der Abwehrspieler wird noch in dieser Woche operiert, die Saison dürfte für ihn beendet sein bei einer geschätzten Pause von sechs Monaten bei einer derart schwerwiegenden Verletzung.

In Essen muss Ristic nun ohne seinen Innenverteidiger auskommen, dafür kann er zwei Spieler zurück begrüßen, denn Enrique Lofolomo und Marco Wolf haben ihre Gelbsperre beim 1:2 beim BVB angesessen.

Nach dem Spiel war der Coach von Halle sauer: "Dortmund hat aus fast nichts zwei Tore erzielt. Das hat sich nicht gut angefühlt und mir gar nicht gefallen."

Besser gefallen hat ihm sicher das Hinspiel gegen RWE, das seine Mannschaft zum Saisonauftakt mit 2:1 gewann. Allerdings lief es danach nicht mehr wie gewünscht. Vor den 90 Minuten in Essen hat der HFC nur 18 Punkte auf dem Konto, einen mehr als Waldhof Mannheim auf dem ersten Abstiegsplatz.

Was auch an der schwachen Ausbeute in der Fremde liegt. Denn hier konnte der Hallesche FC bisher erst sieben Punkte aus neun Begegnungen sammeln, zwei Siege gab es bisher auswärts - beim SSV Ulm und der U23 des SC Freiburg.