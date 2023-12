Den schlimmsten Absturz eines Drittliga-Herbstmeisters legte der MSV Duisburg in der Corona-Saison 2019/20 hin.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Denn in der 3. Liga ist Jahn Regensburg schon vor dem letzten Hinrundenspieltag Herbstmeister. Vor dem letzten Spiel der Hinrunde beim 1. FC Saarbrücken liegen die Regensburger vier Zähler vor Dynamo Dresden.

Und ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Nur zwei Herbstmeister verspielten mit dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg noch den Aufstieg - zwei Mal sicherte sich der Herbstmeister den Aufstieg am Ende über die Relegation.

Der DFB rechnete vor: Der Aufstieg von Jahn Regensburg steht damit z 86,66 Prozent fest. Den größten Absturz als Herbstmeister legte der MSV in der Saison 2019/20 hin.

Als Herbstmeister liefen die Zebras am Ende als Fünfter ein. Es war die Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie für mehrere Wochen ausgesetzt wurde. Nach der Wiederaufnahme ging beim MSV nicht mehr viel.

Die bisherigen Herbstmeister der 3. Liga und wo sie am Ende landeten

2008/2009 - SC Paderborn 07 - am Ende Aufstieg über die Relegation

2009/2010 - FC Ingolstadt 04 - am Ende Aufstieg über die Relegation

2010/2011 - FC Hansa Rostock - am Ende Aufstieg als Zweiter 2011/2012 - SV Sandhausen - am Ende Aufstieg als Erster

2012/2013 - VfL Osnabrück - am Ende gescheitert in der Relegation

2013/2014 - 1. FC Heidenheim - am Ende Aufstieg als Erster

2014/2015 - Arminia Bielefeld - am Ende Aufstieg als Erster 2015/2016 - Dynamo Dresden - am Ende Aufstieg als Erster

2016/2017 - MSV Duisburg - am Ende Aufstieg als Erster

2017/2018 - SC Paderborn - am Ende Aufstieg als Zweiter 2018/2019 - Karlsruher SC - am Ende Aufstieg als Zweiter 2019/2020 - MSV Duisburg - am Ende nur Platz 5

2020/2021 - Dynamo Dresden - am Ende Aufstieg als Erster

2021/2022 - 1. FC Magdeburg - am Ende Aufstieg als Erster

2022/2023 - SV 07 Elversberg - am Ende Aufstieg als Erster

2023/ 2024 - Jahn Regensburg - am Ende ???