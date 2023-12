3. Liga: Preußen Münster besiegt Team der Stunde, auch Regensburg-Serie reißt

Die Serien der zuletzt Unbesiegbaren in der 3. Liga sind gerissen. Sowohl der SC Verl als auch Jahn Regensburg konnten nicht gewinnen.

In der 3. Liga kam es in der letzten Partie des Spieltags am Sonntag zum Duell zwischen dem SC Preußen Münster und dem SC Verl.

Nach 90 Minuten setzten sich die Preußen gegen die Überraschungsmannschaft der letzten Wochen mit 3:1 (0:0) durch. Verl bleibt nach der ersten Pleite nach fünf Siegen in Serie trotzdem auf Rang drei, Münster klettert mit nun 25 Zählern auf Platz elf - elf Punkte vor dem ersten Abstiegsrang.

In der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber die Begegnung. Malik Batmaz hatte die beste Chance zur Führung für Münster, während Verl kaum gefährlich in der Offensive wurde.

Nach dem Wechsel machte Batmaz es besser und traf zum 1:0. Der SCP war auch in der Folge die bessere Elf, doch Verl kam zum Ausgleich. Quasi mit der ersten großen Gelegenheit erzielte Maël Corboz das 1:1.

Die Reaktion von Münster? Die erneute Führung. Nur vier Minuten nach dem Ausgleich war es erneut Batmaz, der das 2:1 für den SCP erzielte. Schon das elfte Tor des Preußen-Stürmers, der in der Torschützenliste auf Platz zwei hinter Ingolstadts Jannik Mause (12 Tore) klettert.

Kurz vor dem Ende wurde es dann richtig spannend: Erst verpasste Batista Maier das 2:2 - dann schlug Joel Grodowski zur Entscheidung zu - 3:1. Für Münster geht es am kommenden Samstag (16. Dezember, 16:30 Uhr) in Unterhaching weiter. Der SC Verl spielt am gleichen Tag zuhause gegen den SSV Ulm (14 Uhr).

Vor dem Spiel in Münster hat am Sonntag bereits Dynamo Dresden die SpVgg Unterhaching mit 2:1 besiegt. Jakob Lemmer brachte die Hausherren vor 25 272 Zuschauern in Führung. Nach einem Platzverweis gegen Dresdens Claudio Kammerknecht musste Dynamo mit zehn Mann weiterspielen.

Zudem gab es in dieser Szene Elfmeter, den verwandelte Patrick Hobsch zum 1:1. In Unterzahl schoss Dresdens Kapitän Stefan Kutschke die Gastgeber mit dem zweiten Elfmeter an diesem Tag zum Sieg.

Zuvor trennten sich Jahn Regensburg und Viktoria Köln 1:1. Köln glich das 1:0 der Regensburger, die durch das 1:1 den elften Ligasieg in Serie verpassten, durch Jonah Sticker (90.+8) sehr spät aus.

So spielten der SC Preußen Münster und der SC Verl

Münster: Schenk - Scherder, Mrowca, Koulis - Deters (80. Oubeyapwa), Preißinger (46. Kyerewaa), Bazzoli, Böckle - Bouchama (70. Wegkamp) - Batmaz, Grodowski. - Trainer: Hildmann

Verl: Unbehaun - Ochojski, Paetow, Gruber, Stöcker (46. Mehlem) - Benger, Corboz - Baack (83. Knost), Sessa (55. Wolfram) - Batista Meier, Lokotsch (75. Mittelstädt). - Trainer: Ende

Tore: 1:0 Batmaz (54.), 1:1 Corboz (74.), 2:1 Batmaz (78.), 3:1 Grodowski (89.)

Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen)

Zuschauer: 12.000