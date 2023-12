RWE: Essener Junge Abu-Bekir Ömer El-Zein schießt Sandhausen zum Sieg

Rot-Weiss Essen unterlag am Samstag, 2. Dezember 2023, gegen den SV Sandhausen mit 2:1. Ausgerechnet der Essener Junge Abu-Bekir Ömer El-Zein schnürte einen Doppelpack.

Rot-Weiss Essen hat sich zunächst einmal vom 3. Tabellenplatz in der 3. Liga verabschiedet. Gegen den SV Sandhausen unterlag RWE vor 15.307 Fans mit 1:2. Abu-Bekir Ömer El-Zein (38., 65.) avancierte zum Matchwinner für die Gäste. Ron Berlinski (74.) traf für die Hausherren.

Der SV Sandhausen begann sehr gut und drängte die Essener in die eigene Hälfte. Sebastian Stolze (8.) hatte die erste gute Hälfte. Vorausgegangen war ein starkes Zuspiel des gebürtigen Esseners - RevierSport berichtete - Abu-Bekir Ömer El-Zein. Von ihm wird noch zu sprechen sein.

Aber nach einer Viertelstunde wurde RWE immer stärker und erarbeitete sich gleich vier starke Einschussmöglichkeiten. Leonardo Vonic (15.) hatte wohl die beste Chance, als er fein von Torben Müsel freigespielt wurde und allein vor Nikolai Rehnen stand, den Ball aber über das Tor haute. "Den musst du eigentlich machen. Wir machen kein schlechtes Spiel, aber sind selbst Schuld, dass wir im Rückstand sind", meinte auch der gesperrte Felix Götze in der Halbzeitpause bei "Magenta Sport".

Worauf Götze anspielte, waren natürlich auch die Top-Chancen von Müsel (21.), Marvin Obuz (28.) und Isaiah Young (37.). Diese blieben ungenutzt und die Strafe sollte folgen. Der bärenstarke Livan Burcu, der zuvor auch schon eine gute Chance (32.) hatte, bediente den Essener Jungen El-Zein und der setzte den Ball aus 16 Metern per Kunstschuss ins von Jakob Golz gesehen linke Eck - 1:0 für die Gäste.

In Durchgang zwei flachte das Spiel zunächst ab. Das Tempo war auf beiden Seiten nicht mehr so hoch wie in den ersten 45 Minuten. So blieben auch Großchancen, die beide Mannschaften wohl in der ersten Hälfte aufgebraucht hatten, Mangelware. Die besten Möglichkeiten hatten noch Max Geschwill (60.), der den Ball per Kopf beinahe ins eigene Netz beförderte, und Obuz (61.), der in dieser Situation zu eigensinnig handelte und abschloss, anstatt auf Müsel zurückzulegen. Doch dann legten beide Teams wieder los.

Zunächst folgte die ganz kalte Dusche für RWE: Und wieder war es der gebürtige Essener von der Seumannstraße des ESC Preußen: El-Zein vollendete einen Konter zum 2:0 (65.). Nur sieben Minuten später hätte er das dritte Tor erzielen können. Doch seinen 20-Meter-Schuss konnte Golz gerade noch so entschärfen. Ron Berlinski (74.) konnte noch auf 1:2 verkürzen. Moussa Doumbouya (92.) und Vinko Sapina (93.) hatten in der fünfminütigen Nachspielzeit noch die Chancen auf das 2:2. Aber es blieb beiM Auswärtssieg.

"Abu ist brutal heiß. Er macht das im Training hervorragend und kann sich hier in seiner Heimat präsentieren. Und das vor diesem Publikum. Das gönne ich dem Jungen", meinte Sandhausen-Trainer Jens Keller noch vor dem Anstoß. Er sollte Recht behalten.

Es blieb bei der zweiten RWE-Niederlage in Folge und dem siebten ungeschlagenen Sandhausen-Spiel in Serie. Der SVS hat Essen nun auch in der Tabelle überholt.

Die Statistik zum Spiel:

Rot-Weiss Essen: Golz - Voufack, Rios Alonso, Kourouma, Brumme (83. Voelcke) - Sapina, Müsel - Obuz, Harenbrock (83. Kaiser), Young (69. Doumbouya) - Vonic (69. Berlinski)

SV Sandhausen: Rehnen - Ehlich, Göttlicher, Geschwill, Weik - Mühling, Ben Balla - Stolze (83. Zander), El-Zein (77. R Meier), Burcu (77. Evina) - D. Otto (90. Schuster)

Schiedsrichter: Patrick Kessel

Tore: 0:1 El-Zein (38.), 0:2 El-Zein (65.), 1:2 Berlinski (74.)

Gelbe Karten: - Stolze, El-Zein, Burcu, D. Otto, Mehring, Weik

Zuschauer: 15.307