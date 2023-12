RWE: Ausgerechnet an der Hafenstraße - dieses ESC-Preußen-Talent startet für Sandhausen

Für einen Spieler des SV Sandhausen wird das Match an der Essener Hafenstraße eine ganz besondere Partie werden. Er ist ein gebürtiger Essener.

Des einen Leid, des anderen Freud: So könnte man den Ausfall von Rouwen Hennings und den Einsatz von Abu-Bekir Ömer El-Zein beim SV Sandhausen gegen Rot-Weiss Essen beschreiben.

Klar: Sportlich dürfte Hennings, der top in Form war, aber nun aufgrund eines Muskelfaserrisses ausfällt, fehlen. Dafür startet der gebürtige Essener El-Zein. "Rouven Hennings ist natürlich ein extrem wichtiger Spieler und fehlt uns sehr. Aber Abu ist Essener Junge und extrem heiß auf die Partie. Wir versprechen uns viel von seinem Einsatz", meinte Sandhausens Manager Matthias Imhof vor dem Anpfiff gegenüber "Magenta Sport".

Der 20-jährige El-Zein - Mutter aus der Türkei, Vater aus dem Libanon - wurde beim ESC Preußen an der Altenessener Seumannstraße ausgebildet und wechselte dann 2013 zum ETB Schwarz-Weiß Essen, wo er fünf Jahre spielte. Er stand dann vier Spielzeiten im Nachwuchs von Borussia Dortmund unter Vertrag und spielt seit Juli 2022 für Sandhausen.

In dieser Saison kommt El-Zein auf 14 Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen). Meistens kommt er von der Bank, in seiner Heimatstadt darf er nun starten. Auch SVS-Trainer Jens Keller verspricht sich viel von dem Einsatz des ESC-Preußen-Eigengewächs. Keller meinte vor dem Spiel: "Abu ist brutal heiß. Er macht das im Training hervorragend und kann sich hier in seiner Heimat präsentieren. Und das vor diesem Publikum. Das gönne ich dem Jungen."

Rot-Weiss Essen: Golz - Voufack, Rios Alonso, Kourouma, Brumme - Sapina, Müsel - Obuz, Harenbrock, Young - Vonic Golz - Voufack, Rios Alonso, Kourouma, Brumme - Sapina, Müsel - Obuz, Harenbrock, Young - Vonic Bank: Wienand, Manu, Plechaty, Berlinski, Voelcke, Wiegel, Rother, Doumbouya Schiedsrichter: Patrick Kessel SV Sandhausen: Rehnen - Ehlich, Göttlicher, Geschwill, Weik - Mühling, Ben Balla - Stolze, El-Zein, Burcu - D. Otto Bank: Klein, Knipping, Zander, Maciejewski, Schuster, Evina, R. Meier

Sandhausens Sportdirektor Imhof hofft an der Hafenstraße auf einen Dreier: "Wir sind mit Jens Keller noch ungeschlagen und das freut mich. Letzte Woche haben wir auch zu Null gewonnen. Wenn wir in Essen auch die Null halten, dann bin ich mir sicher, dass wir auch gewinnen."

Zum Fußball-Standort Essen meinte der 171-malige Zweitligaprofi Imhof: "Es hat schon damals Spaß gemacht als ich noch gespielt habe. Hier sind viele Emotionen, viel Leidenschaft. Das ist schon sehr schön in Essen. Aber, wenn wir mutig spielen, dann werden wir hier auch unsere Chancen zu einem Sieg bekommen."