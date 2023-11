Drittligist FC Ingolstadt feierte gegen Rot-Weiss Essen den fünften Heimsieg der Saison - auch dank Jannik Mause.

Nachdem der FC Ingolstadt vor der Länderspielpause das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg mit 2:1 gewann, wartete zwei Wochen später der nächste Gegner aus dem Revier: Rot-Weiss Essen.

Während Duisburg als Tabellenletzter wenig Selbstvertrauen hatte, reisten die Essener mit fünf Siegen in Serie und einer breiten Brust in den Audi Sportpark. Trotzdem war das Ergebnis gleich: Ingolstadt besiegte auch RWE mit 2:1 (2:1) und beendete den Erfolgslauf der Essener.

In einem spannenden und hart umkämpften Drittliga-Duell bestrafte der FCI die kapitalen Defensivpatzer der Gäste eiskalt. Jannik Mause (17.) und David Kopacz (20.) waren die Nutznießer. Für Mause war es bereits sein zehnter Saisontreffer. Damit führt er die Torjägerliste, gemeinsam mit Dominic Baumann (ebenfalls 10 Tore, Hallescher FC), an. Und das in seiner ersten Saison im Profifußball.

"Nach dem 2:0 hatten wir gedacht, dass es etwas leichter wird. Der Anschlusstreffer hat dann einiges verändert. Danach war Essen schon ein Stück weit spielbestimmender. Wir haben es dann kämpferisch über die Zeit gebracht", freute sich Mause im "Magenta"-Interview.

Ich habe mich dagegen entschieden, mit Maske zu spielen, obwohl ich mit ihr trainiere. Im Spiel gehe ich das Risiko ein, weil ich dann mit der Maske nicht alles sehen würde. Jannik Mause

Der 25-Jährige stand zum ersten Mal seit Ende Oktober wieder in der Startelf. Zuletzt musste der Torjäger in Duisburg aufgrund eines Nasenbeinbruchs passen. Sein Comeback hätte besser nicht laufen können. Ganz zur Freude von Mause, der ohne Maske spielte: "Ich habe mich dagegen entschieden, mit Maske zu spielen, obwohl ich mit ihr trainiere. Im Spiel gehe ich das Risiko ein, weil ich dann mit der Maske nicht alles sehen würde. Ich hatte kaum noch Schmerzen."

Mause feierte im fünften Spiel gegen RWE (zuvor mit Rödinghausen, Wegberg-Beeck und Aachen) den ersten Sieg und erzielte auch seinen ersten Treffer. Somit war dieser Samstagnachmittag für den Mittelstürmer gleich doppelt besonders.

Vier Drittliga-Spiele wird der FC Ingolstadt, aktuell Tabellenachter, in diesem Jahr noch absolvieren. Die Gegner heißen: Waldhof Mannheim, VfB Lübeck, SV Sandhausen und Erzgebirge Aue.