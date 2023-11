Rot-Weiss Essen testete am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den FC Twente Enschede. Christoph Dabrowski war nach der 1:2-Niederlage rundum zufrieden.

Gerade einmal drei Tage ist es her, dass Rot-Weiss Essen an der heimischen Hafenstraße einen 2:0-Erfolg über den SV Waldhof Mannheim feierte. Es war der fünfte Dreier in Serie. Durch dieses Ergebnis bleibt RWE auch in der Länderspielpause Tabellendritter.

Um in dieser Zeit allerdings nicht untätig zu sein, absolvierte der Drittligist am Mittwoch ein Testspiel gegen den FC Twente Enschede unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dieser Test diente dazu, im Rhythmus zu bleiben und möglichst allen Akteuren Spielpraxis zu geben. Insgesamt 18 Feldspieler setzte RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski ein. Somit hatte der Test seinen Zweck erfüllt.

Bis auf die bekannten Ausfälle Thomas Eisfeld, Ekin Celebi und Fabian Rüth konnte nur Stürmer Leonardo Vonic nicht mitwirken. Der 20-Jährige hatte nach dem Zusammenprall mit Mannheims Torwart Jan-Christoph Bartels noch mit Nackenproblemen zu kämpfen. Er soll aber zeitnah wieder ins Training einsteigen.

Zum Spiel: Nach 90 Minuten kassierte RWE eine knappe 1:2 (0:1)-Niederlage, verkaufte sich aber teuer. Schließlich steht der FC Twente in der Liga auf dem dritten Tabellenplatz und spielte im Sommer sogar in der Conference League-Qualifikation. Damals scheiterten die Niederländer an Fenerbahce Istanbul. Das einzige Essener Tor erzielte Moussa Doumbouya in der 65. Minute.

Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Dabrowski nach dem Abpfiff. Der Fußballlehrer erklärte: "Das war ein guter Test gegen eine Top-Mannschaft aus der niederländischen ersten Liga. Enschede ist hoch angelaufen und hat uns immer wieder gefordert. Nach dem Gegentor waren wir besser im Spiel, der Ausgleich ist uns trotz zweier guter Chancen jedoch nicht gelungen. Am Ende verlieren wir ein intensives Spiel, sind jedoch froh, dass sich keiner verletzt hat."

Dabrowski gab seinen Akteuren nach dem Twente-Spiel drei Tage trainingsfrei. Erst am Sonntag, nach der Jahreshauptversammlung, treffen sich Spieler und Trainer wieder zu einer gemeinsamen Einheit an der Hafenstraße. Für beide Mannschaften steht am 25. November die nächste Liga-Begegnung an: Während RWE beim FC Ingolstadt gastiert, empfängt der FC Twente Enschede den Tabellenführer PSV Eindhoven im eigenen Stadion.