Drittligist Rot-Weiss Essen absolvierte am Mittwoch ein Testspiel gegen den FC Twente Enschede. Die Partie endete 2:1 für den niederländischen Erstligisten.

Manchmal kommt eine Länderspielpause nicht unbedingt zu einem günstigen Zeitpunkt. So auch aktuell für Rot-Weiss Essen.

Die Hafenstraßen-Elf zeigte sich in den letzten Wochen in einer starken Verfassung und eilte von Sieg zu Sieg.

Fünf Siege in Folge und der Sprung auf den dritten Tabellenplatz standen dabei für den letztjährigen Abstiegskandidaten zu Buche. Zuletzt wurde der SV Waldhof Mannheim mit 2:0 bezwungen.

Um in der spielfreien Zeit im Rhythmus zu bleiben, vereinbarte der Drittligist am Mittwochvormittag ein Testspiel: Gegner war der Tabellendritte der niederländischen Eredivisie, der FC Twente Enschede.

Aufgrund der Sicherheitsauflagen – Twente pflegt eine große Fanfreundschaft mit Schalke 04 – fand dieses Duell unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur wenige Pressevertreter waren vor Ort. Nach intensiven und spannenden 90 Minuten endete die Partie 2:1 (1:0) für den FC Twente.

Aufstellung RWE erste Halbzeit: Wienand - Wiegel, Kourouma, Ríos Alonso, Brumme - Kaiser, Rother - Plechaty, Harenbrock, Young - Berlinski Aufstellung RWE zweite Halbzeit: Wienand - Voufack, Manu, Götze, Voelcke - Kaiser, Sapina - Plechaty, Müsel, Obuz - Doumbouya Aufstellung Twente: Maach - Steijn (46. Kjølø), Bruns, Smal (46. Hilgers), Brenet - Besselink, van Hoorenbeeck, Eiting - van Bergen, Rots, van Wolfswinkel Tore: 0:1 Rots (26.), 0:2 Eiting (46.), 1:2 Doumbouya (65.) Zuschauer: unter Ausschluss der Öffentlichkeit

RWE-Trainer Christoph Dabrowski hatte im Vergleich zum Mannheim-Spiel sieben Änderungen vorgenommen. Nur José-Enrique Ríos Alonso, Lucas Brumme, Cedric Harenbrock und Isaiah Young blieben übrig. Auch die Gäste setzten auf einen Mix aus A- und B-Mannschaft.

Es entwickelte sich eine interessante Partie, mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. Die größte Chance zur Führung hatte RWE in der 18. Minute. Erst scheiterte Sandro Plechaty an Gäste-Keeper Issam El Maach, dann setzte der aktive Nils Kaiser den Ball knapp am Tor vorbei.

Acht Zeigerumdrehungen später ging der spielstarke Gast in Führung: Daan Rots traf mit einem präzisen Linksschuss ins lange Eck zum 1:0. Nils Kaiser und Ron Berlinski hatten fortan jeweils eine große Möglichkeit zum Ausgleich, aber El Maach war zur Stelle und parierte. Auch die Niederländer hatten weitere gefährliche Offensivaktionen. Es ging mit einem 1:0 für den FC Twente in die Pause.

Zur Halbzeitpause nahm Dabrowski acht Wechsel vor. Nur Felix Wienand, Nils Kaiser und Sandro Plechaty spielten weiter. Direkt nach dem Seitenwechsel dann die kalte Dusche: Nach einem Fehlpass von Felix Götze erzielte Carel Eiting das 2:0. Es waren gerade einmal 45 Sekunden gespielt.

Auch nach der 2:0-Führung spielte Enschede weiter nach vorne und setzte die Essener früh unter Druck - teilweise schon am eigenen Strafraum. RWE versteckte sich aber ebenfalls nicht und kam durch einen Abstauber von Moussa Doumbouya in der 65. Minute zum Anschlusstreffer. Die Vorlage lieferte Plechaty.

Bei diesem Ergebnis blieb es dann auch. RWE verkaufte sich achtbar, musste sich dem niederländischen Top-Klub aber mit 1:2 geschlagen geben.

Im Liga-Alltag geht es für Rot-Weiss Essen erst am 25. November (14 Uhr) weiter. Dann ist der Tabellendritte der 3. Liga zu Gast beim FC Ingolstadt im Audi Sportpark.