RWE live: Marcus Uhlig kommt zu uns - seien Sie Gast der Talkrunde

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen, ist am 29. November für einen Live-Talk bei uns zu Gast. Sie können live dabei sein.

Rot-Weiss Essen reitet in der 3. Liga auf einer Erfolgswelle. Drei Siege in Serie wurden eingefahren, zuletzt gab es einen emotionalen 2:1-Erfolg im Derby beim MSV Duisburg.

Der Lohn für die guten sportlichen Leistungen ist der fünfte Platz in der 3. Liga. Es läuft rund für RWE. Doch was sind die Gründe für den Aufschwung? Was ist noch drin in dieser Saison und wie ist der Verein grundsätzlich für die nächsten Jahre aufgestellt?

Diese und viele andere Fragen wird uns Marcus Uhlig, RWE-Vorstandsvorsitzender, in aller Ausführlichkeit beantworten. Am 29. November 2023 dürfen wir den Essener Funktionär in unseren Räumlichkeiten in Essen zu einem einzigartigen Live-Podcast begrüßen, bei dem unser Podcast "fußball inside" und unser RWE-Talk-Format "Vonne Hafenstraße" zusammenkommen. Marcus Uhlig diskutiert ab 18 Uhr mit unseren bekannten RWE-Experten und Sie können live dabei sein.

Im Gespräch erhalten Sie exklusive Einblicke in die aktuellen Entwicklungen des Revierklubs und können live bei der Podcast-Aufzeichnung dabei sein. Zudem dürfen Sie auch vorher Fragen an den RWE-Vorsitzenden abgeben. Diese werden während des Talks gestellt.

Sichern Sie sich jetzt für zehn Euro Ihr Ticket und seien Sie Teil des Live-Events. Snack (Currywurst) und Getränk sind im Ticketpreis enthalten. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Einlasszeit ist ab 17:30 Uhr.

Tickets für den RWE-Live-Talk mit Marcus Uhlig am 29. November bei Funke können Sie hier erwerben

Die Anschrift für den Talk:

Jakob-Funke-Saal (FUNKE Medienhaus)

Jakob-Funke-Platz 1

45127 Essen

Selbstverständlich stehen der RWE-Vorsitzende Marcus Uhlig und unsere Experten, die Sie aus den Formaten "fußball inside" und "Vonne Hafenstraße" kennen, auch nach dem Talk für Gespräche und Fragen zur Verfügung.

"Vonne Hafenstraße" ist unser RWE-Videoformat. Die Expertinnen und Experten der WAZ und des RevierSport diskutieren nach jedem Spiel von Rot-Weiss Essen über die aktuelle Lage beim Klub von der Hafenstraße. Und das immer in 19:07 Minuten. Alle Infos zum Talk finden Sie auch bei YouTube.

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.