3. Liga: Saarbrücken und Bielefeld ohne Sieg - Verl verdrängt RWE von Platz drei

Der Verler Wahnsinn geht weiter. Der Sportclub steht nach den Samstagsspielen des 15. Spieltags auf Platz drei!

Dynamo Dresden gibt in der 3. Fußball-Liga weiter den Ton an. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann schon am Freitag am 15. Spieltag bei Viktoria Köln auch dank Dreierpacker Stefan Kutschke 5:1 (3:0) und ist weiter mit 34 Punkten Tabellenführer.

Es war eine echte Machtdemonstration der Sachsen, die auch Viktoria-Trainer Olaf Janßen neidlos anerkannte.

Einzig Jahn Regensburg (31 Zähler) hält mit Dynamo mit, das Duo hat sich schon weit abgesetzt. Der Jahn spielt am Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen Aufsteiger SSV Ulm.

Dritter ist der SC Verl nach dem 3:2 (3:2) am Samstag gegen den Halleschen FC. Nicolas Sessa (18., Foulelfmeter), Torge Paetow (27.) und Oliver Batista Meier (43.) trafen für die Gastgeber. Die Ostwestfalen verdrängten damit Rot-Weiss Essen von Rang drei. Am Sonntag (12. November, 16.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kann sich RWE den begehrten Aufstiegsrelegationsplatz zurückholen - vorausgesetzt: Essen besiegt im Stadion an der Hafenstraße Kellerkind SV Waldhof Mannheim.





Bayern-Pokalschreck 1. FC Saarbrücken verlor gegen 1860 München 2:3 (2:2). Im Duell der Zweitliga-Absteiger spielte Arminia Bielefeld 1:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen. Der MSV Duisburg unterlag dem FC Ingolstadt 1:2 (0:0). Die SpVgg Unterhaching trennte sich torlos von Erzgebirge Aue. wozi mit sid

Die Statistik zum Spiel

Verl: Unbehaun - Ochojski (70. Mehlem), Paetow, Gruber, Stöcker - Benger, Corboz, Baack, Sessa (70. Otto) - Wolfram (63. Lokotsch), Batista Meier (89. Kammerbauer). - Trainer: Ende

Halle: Schulze - Nietfeld (46. Zieleniecki), Lofolomo (79. Halimi), Vollert - Eitschberger (66. Halangk), Deniz, Casar, Hug (90. Hasenhüttl) - Gayret, Berko (66. Wolf) - Baumann. - Trainer: Ristic

Schiedsrichter: Riem Hussein (Bad Harzburg)

Tore: 0:1 Baumann (4.), 1:1 Sessa (18., Foulelfmeter), 2:1 Paetow (26.), 3:1 Batista Meier (42.), 3:2 Lofolomo (45.+1)

Zuschauer: 2322

Gelbe Karten: Benger (5), Lokotsch - Nietfeld (4), Casar (5), Wolf (4)