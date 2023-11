3. Liga: Nach Dresdner Machtdemonstration - "So sind sie nur schwer aufzuhalten"

Dynamo Dresden bleibt klarer Tabellenführer der 3. Fußball-Liga. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann am Freitag bei Viktoria Köln mit 5:1 (3:0).

Für Dynamo Dresden trafen beim 5:1-Kantersieg vor über 6000 Fans beim FC Viktoria Köln Stefan Kutschke (17./Handelfmeter, 45.+4/Foulelfmeter und 86.), Niklas Hauptmann (32.) und Robin Meißner (83.). Für die Gastgeber war einzig Donny Bogicevic (55.) erfolgreich.

"Von dem Auftritt der Mannschaft heute bin ich begeistert. Die ganze Entschlossenheit, die wir an den Tag gelegt haben. Das hast du schon im Hotel gemerkt, wie die Mannschaft sich vorbereitet. Dann sind wir rausgekommen und haben unser Spiel gespielt", lobte SGD-Trainer Markus Anfang in der "Sächsischen Zeitung".

Und auch Olaf Janßen, Trainer des FC Viktoria Köln, konnte den Gegner nur loben: "Riesen Respekt davor, was Markus Anfang und seine Mannschaft leisten. Sie sind einfach sowohl defensiv als auch offensiv die beste Mannschaft der Liga. Ich glaube, dass die Dresdner, falls sie so weitermachen, nur schwer aufzuhalten sind."

Weiter meinte Janßen: "In der Art und Weise tut das aber schon weh. Wir haben es zunächst gar nicht so schlecht gemacht gegen den Ball, aber es ist maximal unglücklich gelaufen bei den Gegentoren, mit dem 0:3 haben wir noch die Gelb-Rote Karte bekommen. Aber Dynamo war einfach die bessere Mannschaft, in allen Inhalten, das müssen wir anerkennen. Am Ende sind wir nochmal All in gegangen, das gehört sich einfach so."

Die Statistik zum Spiel

FC Viktoria Köln: Voll – Schultz, Handle, Bogicevic, Becker (46. Sticker), Philipp (67. Najar), Greger, Fritz, Koronkiewicz, Marseiler (67. Mustafa), Kubatta (77. De Meester)

SG Dynamo Dresden: Drljaca – Park, Lewald, Bünning, Kammerknecht, Will, Hauptmann (90. Menzel), Herrmann (87. Berger), Zimmerschied (82. Meißner), Kutschke (87. Schäffler), Lemmer (82. Ehlers)

Tore: 0:1 Kutschke (17.), 0:2 Hauptmann (32.), 0:3 Kutschke (45.+2), 1:3 Bogicevic (55.), 1:4 Meißner (83.), 1:5 Kutschke (86.)

Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)

Zuschauer. 6262

Gelbe Karten: Fritz (2), Mustafa - Will, Zimmerschied (2)

Gelb-Rote Karte: Greger (Köln) wegen wiederholten Foulspiels (45.+3)