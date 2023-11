Drittligist SV Waldhof Mannheim befindet sich nach 14 Partien im Abstiegskampf. Hilft bald ein ehemaliger Bochumer?

Seit dem 01. Juli 2023 ist Danny Blum offiziell vereinslos. Zuletzt lief der Außenstürmer ein halbes Jahr für den 1. FC Nürnberg in der 2. Liga auf.

Für den Zweitliga-Traditionsklub absolvierte der 32-Jährige allerdings nur zwei Pflichtspiele über insgesamt 25 Minuten. Gerade zu seiner Anfangszeit beim "Club" hatte er immer wieder mit hartnäckigen Wadenproblemen zu kämpfen.

Noch hat Blum keinen neuen Verein gefunden, das könnte sich aber bald ändern. Denn: Laut dem "Mannheimer Morgen" trainiert er derzeit beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim mit. Seit Montag hält sich Blum am Alsenweg fit. Um ein Probetraining soll es sich dabei nicht handeln, wenngleich eine Verpflichtung aber auch nicht ausgeschlossen sei, "sollten beide Seiten Gefallen aneinander finden", heißt es.

Somit könnte es durchaus sein, dass der frühere Juniorennationalspieler wieder in den deutschen Profifußball zurückkehrt. Was für eine Liaison zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Danny Blum spricht, ist die Vergangenheit des gebürtigen Frankenthalers. Bereits von 2001 bis 2004 spielte er in der Jugend für die Mannheimer, ehe er zum 1. FC Kaiserslautern und später zum FC Schalke 04 wechselte.

2009 kehrte Blum dann nach Mannheim zurück und konnte sich durch ein starkes Jahr bei der U19 für einen Profivertrag beim SV Sandhausen empfehlen. Seitdem ist der 32-Jährige viel herumgekommen: Er spielte noch für den Karlsruher SC, 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt, VfL Bochum, UD Las Palmas und APOEL Nikosia.

Seine beste Zeit hatte der Linksaußen beim VfL Bochum. Von 2019 bis 2022 stand er an der Castroper Straße unter Vertrag und bestritt 64 Partien (15 Tore, 17 Vorlagen) für den VfL – 2021 gelang der Aufstieg in die Bundesliga. Insgesamt kommt Blum in seiner Karriere auf 30 Einsätze in der Bundesliga und 109 Zweitliga-Spiele.

Protestaktion vor MSV-Spiel, jetzt wartet RWE

Am kommenden Sonntag (12. November, 16.30 Uhr) ist der SV Waldhof Mannheim, der aktuell den ersten Abstiegsrang belegt, zu Gast an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen. Nach 14 Partien trennen beide Drittligisten elf Punkte. RWE ist aktuell Tabellendritter.

Die Stimmung in Mannheim ist nach dem schwachen Saisonstart deutlich angespannt. Vor dem Krisengipfel gegen den MSV Duisburg (0:0) am Sonntagnachmittag hatten Unbekannte die Geschäftsstelle am Carl-Benz-Stadion zugemauert.

Nach Angaben der "Rheinpfalz" ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Mit großen weißen Steinen hatten die Unbekannten den Eingang der Geschäftsstelle am Stadion zugemauert. Auf der errichteten Mauer wurde der Schriftzug "Der Kompp muss weg" aufgesprüht. Gemeint ist Geschäftsführer Markus Kompp, der seit 2016 für den Waldhof tätig ist und bei den Fans schon länger in der Kritik steht.