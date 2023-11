3. Liga: Dank Münster-Sieg - RWE bleibt auf Platz drei

Der SC Preußen Münster hat in der 3. Liga durch einen 3:2-Sieg gegen den SSV Ulm den Abstand auf die Abstiegsplätze ausgebaut.

Auch die Fans von Rot-Weiss Essen haben am Sonntag gespannt nach Münster geschaut, wo der SC Preußen Münster in der 3. Liga sein Heimspiel gegen den SSV Ulm auszutragen hatte.

Denn bei einem Preußen-Heimsieg würde RWE nach dem Spieltag auf dem dritten Platz bleiben - immerhin der Relegationsrang zur 2. Bundesliga. Und dort stehen die Essener zumindest bis zum kommenden Wochenende.

Denn der Aufsteiger aus Münster bezwang den Aufsteiger aus Ulm mit 3:2 (2:0). Für Ulm geht der leise Abstieg damit weiter, die Niederlage in Münster war bereits die vierte Pleite im fünften Spiel, nachdem die Ulmer zuvor so stark auftrumpften in der 3. Liga.

Konsequenz aus der Partie: Essen bleibt Dritter, Ulm ist Vierter und Münster kletterte auf den elften Rang. Die Weichen in den 90 Minuten waren vermeintlich relativ früh auf Heimsieg gestellt.

Denn Angreifer Joel Grodowski erwischte einen guten Tag und hatte nach 23 Minuten bereits einen Doppelpack in seinem Arbeitsnachweis stehen. Zwei Chancen, zwei Tore, die Gastgeber zeigten sich effizient. Bei dem 2:0 blieb es bis zur Pause.





Nach dem Wechsel ging es weiter wie in Hälfte eins und nach 54 Minuten war die Begegnung gefühlt entschieden. Ulm-Keeper Christian Ortag brachte Grodowski zu Fall. Marc Lorenz verwandelte zum 3:0 - Ortag war dran, aber halten konnte er den Ball nicht.

Doch die Ulmer gaben nicht auf und kamen durch einen Elfmeter auf 1:3 heran, Nicolas Jann verwandelte den Strafstoß. Und nur sechs Minuten später erzielte der kurz zuvor erst eingewechselte Tobias Rühle sogar den 2:3-Anschluss für Ulm. Der SSV hatte noch 16 Minuten plus Nachspielzeit, um die Partie ganz zu drehen.

Doch die Preußen brachten das 3:2 über die Zeit - zittern mussten sie aber bis zum Ende, da die eingewechselten Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa jeweils an der Latte scheiterten, das 4:2 wäre die Entscheidung gewesen. Doch auch so feiert Münster einen wichtigen Dreier.

Weiter geht es für die Preußen am kommenden Sonntag (12. November, 13:30 Uhr) beim Schlusslicht SC Freiburg II. Ulm muss am gleichen Tag um 19:30 Uhr bei Jahn Regensburg antreten.

So spielten der SC Preußen Münster und der SSV Ulm

Münster: Schenk - Bazzoli, Hahn, Koulis, Scherder - Ter-Horst, Lorenz - Kyerewaa (79, Deters), Bouchama (46. Ghindovean), Batmaz (90. Wegkamp) - Grodowski (90. Oubeyapwa)

Ulm: Ortag - Risch (71. de Sousa Oelsner), Gaal, Reichert, Yarbrough - Allgeier (86. Kudala), Jann (86. Higl) - Ahrend (71. Brandt), Ludwig (71. Rühle), Scienza - Chessa

Tore: 1:0 Grodowski (11.), 2:0 Grodowski (23.), 3:0 Lorenz (54.), 3:1 Jann (68.), 3:2 Rühle (74.)

Schiedsrichter: Luca Jürgensen