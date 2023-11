Drittligist Rot-Weiss Essen hat aktuell einen Lauf. Das sind sieben Gründe für die starke Form von RWE.

Rot-Weiss Essen hat sich nach 14 Partien in der 3. Liga oben festgesetzt. Das hätte vor der Saison wohl kaum jemand für möglich gehalten. Doch im Vergleich zur Vorsaison, wo RWE bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern musste, zeigt sich die Mannschaft deutlich verbessert. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider.

Gegen Arminia Bielefeld (2:1) feierte die Mannschaft bereits den vierten Sieg in Serie. Die Essener Verantwortlichen betonen allerdings auch im Erfolgsfall stets, dass es wichtig ist, demütig zu bleiben und den Saisonverlauf richtig einzuordnen.

Das ist auch der richtige Weg, denn in dieser 3. Liga kann es innerhalb von wenigen Wochen die verrücktesten Wendungen geben. Vor vier Wochen kassierte RWE noch eine 0:5-Pleite gegen den SC Verl. Nun mischt die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski nach vier 2:1-Siegen in Folge oben mit. Gefühlt jedes Spiel steht auf Messers Schneide – und kann in beide Richtungen gehen.

RevierSport hat sieben Gründe für den Erfolgslauf von Rot-Weiss Essen benannt:

Spielerische Entwicklung:

In der letzten Saison waren die Spiele von Rot-Weiss Essen nicht besonders attraktiv. Die Mannschaft spielte oft sehr defensiv. Wirklich aufregend war diese Spielweise nicht und nur selten hatte Essen mehr Spielanteile als der Gegner. Ganz anders in dieser Saison: RWE ist in vielen Spielen spielerisch überlegen, tritt deutlich dominanter auf und kann auch starke Gegner wie Jahn Regensburg oder Arminia Bielefeld zumindest eine Halbzeit lang mit ansehnlichem Kombinationsfußball beherrschen. Die spielerische Entwicklung ist klar zu sehen.

Christoph Dabrowski:

Auch der Cheftrainer hat sich weiterentwickelt: Christoph Dabrowski lernte aus den Fehlern der letzten Saison und hat ein Spielsystem gefunden, was zu der spielerisch starken Mannschaft passt. Er schenkt jungen Spielern das Vertrauen und setzt auf eine eingespielte Mannschaft. Dabrowski ist nach außen ein Ruhepol und scheint intern auch die richtigen Worte zu finden, sodass RWE gut vorbereitet in die Spiele geht. Von den Vorkommnissen der letzten Spielzeit hat sich der Fußballlehrer überhaupt nicht beeindrucken lassen. Das zeigt seine Charakterstärke.

Jakob Golz:

Zu Jakob Golz wurde in den letzten Wochen viel gesagt. "Er rettet uns schon ein paar Punkte. Da kann ich nur meinen Hut ziehen", betonte Marvin Obuz zuletzt nach dem Bielefeld-Sieg. Damit hat der Flügelflitzer absolut Recht. Golz ist ein verlässlicher, sicherer Rückhalt. Schon in mehreren engen Spielen avancierte Essens Nummer eins mit sehenswerten Paraden zum Matchwinner. Man muss lange zurückblicken, wann RWE zuletzt so einen unangefochtenen Stammkeeper hatte.

Felix Götze:

Als RevierSport mit Felix Götze im Trainingslager sprach, antwortete der 25-Jährige auf die Frage nach seiner Lieblingsposition: "Die Acht ist eigentlich meine Lieblingsposition, weil ich relativ viel unterwegs bin und gerne variabel spiele." Aktuell sieht es danach aus, dass er dort nicht mehr spielen wird. Das liegt daran, dass er so gut als Innenverteidiger funktioniert. Seitdem er von Cheftrainer Christoph Dabrowski ins Abwehrzentrum befördert wurde, zeigt Götze eine Top-Leistung nach der anderen. Er ist zweikampfstark, robust und gut im Spielaufbau. Kurzum: Ein absoluter Gewinn für die Mannschaft.

Neuzugänge:

Drei Neuzugänge haben voll eingeschlagen: Lucas Brumme überzeugt als spielerisch starker Linksverteidiger mit Offensivdrang, Kapitän Vinko Sapina ist der Denker und Lenker im Mittelfeld und Marvin Obuz ist mit drei Treffern und drei Vorlagen der Top-Scorer der Essener. Alle drei Spieler (Obuz ist ausgeliehen) waren starke Transfers von den Verantwortlichen um Kaderplaner Marcus Steegmann und Sportdirektor Christian Flüthmann.

Auch Leonardo Vonic kommt immer besser rein und hat sich in den letzten Wochen zurecht in der Startelf festgespielt. Mit seinen erst 20 Jahren besitzt der quirlige Stürmer zudem noch viel Entwicklungspotenzial. Gleiches gilt für Eric Voufack, der bei den letzten vier Siegen jeweils in der Startelf stand.

Fans:

Ausverkauftes Haus gegen Bielefeld, 10.000 Auswärtsfans in Dortmund und über 5000 mitgereiste Zuschauer in Duisburg – natürlich haben auch die RWE-Fans ihren Anteil am Aufschwung. 17.254 Zuschauer pilgern im Durchschnitt zu den Heimspielen an die Hafenstraße. Nur Dynamo Dresden (29.244) und Arminia Bielefeld (17.435) sind in dieser Kategorie besser. Gerade in solchen engen Spielen wie zuletzt gegen Dortmund II, Saarbrücken, Duisburg und Bielefeld können die Essener Zuschauer – sowohl zuhause als auch auswärts – wortwörtlich der 12. Mann sein.

Mannschaft:

Auch wenn mehrere Spieler einzeln gelobt wurden, steht bei RWE das Team an erster Stelle. Bereits im Trainingslager konnte man sehen, dass diese Mannschaft eine intakte und homogene Truppe ist. Nach der Suspendierung von Ex-Kapitän Felix Bastians ist die Mannschaft noch enger zusammengerückt. Jeder ordnet sich dem gemeinschaftlichen Erfolg unter. Das ist auch ein Grund für den aktuellen Erfolgslauf.