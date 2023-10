MSV-RWE: Choreo, Becherwürfe, Spott - So lief das Derby auf den Rängen

Fast 26.000 Zuschauer haben dem Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg (2:1) beigewohnt. Auf den Tribünen blieb es insgesamt friedlich.

Anders als beim Duell an der Hafenstraße Anfang Februar ging das Hinspiel-Derby der laufenden Drittligasaison zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen (1:2) - hier geht es zum Spielbericht - ohne den Einsatz von Pyrotechnik über die Bühne. Die Polizei-Präsenz im Rahmen des Hochrisikospiels war groß. Schon Stunden vor dem Spiel standen unzählige Mannschaftswagen vor der MSV-Arena.

Beide Fanlager sorgten schon weit vor Anpfiff für Gänsehautstimmung in der fast ausverkauften Schauinsland-Reisen-Arena. Ein optisches Highlight setzte der Duisburger Anhang beim Einlaufen der Mannschaft mit einer großen Choreografie.

„Mein Herz schlägt für dich Spielverein“, war über die gesamte Nordkurve zu lesen, die zudem mit vielen verschiedenfarbigen Fahnen bestückt war. Auch einige befreundete Mainzer, die am Freitagabend für das Auswärtsspiel in Bochum ins Ruhrgebiet reisten, waren vor Ort.

Unschön wurde es dagegen schon nach wenigen Minuten bei der ersten Ecke der Gäste, als bereits einige Gegenstände auf das Spielfeld flogen. Stadionsprecher Piet Ahrens musste auch in der hitzigen Schlussphase noch mal mit dem Mikrofon eingreifen. Nach Abpfiff flogen zahlreiche Bierbecher auf den Rasen. Getroffen wurde zum Glück niemand. Der Frust der Meidericher Anhänger war erneut groß, während die über 5.000 mitgereisten RWE-Anhänger ihre Mannschaft feierten.





Auf dem Platz kam erst Mitte der zweiten Hälfte so richtig Derbystimmung auf. Es blieb bei den erwarteten, üblichen Pöbeleien. Die Essener, die komplett in Schwarz erschienen, zeigten mehrere Spruchbänder. „Euer Herz wird heut‘ gebrochen sein, wir scheißen auf den Spielverein“, „Ober-, Unter-, Abstiegsrang. In Duisburg ziehen Fans und Mannschaft an einem Strang“ war unter anderem zu lesen. Nach dem Last-Minute-Siegtreffer folgten die Gesänge „Wir steigen auf und ihr steigt ab“ und „Ihr fahrt‘ nach Wuppertal“.