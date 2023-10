Sascha Mölders: "Jeder weiß, dass mein Herz nur für Rot-Weiss Essen schlägt"

Wenn der MSV Duisburg am Samstag (28. Oktober, 14 Uhr) Rot-Weiss Essen zum heißen Derby-Tanz bittet, dann werden auch Sascha Mölders' Augen auf diese Partie gerichtet sein.

MSV Duisburg gegen Rot-Weiss Essen: Diese Begegnung elektrisiert beide Fanlager. Dass das Spiel mit 28.000 Zuschauern ausverkauft sein wird, ist eher unwahrscheinlich. Doch es werden sicherlich gut 25.000 Fans an der Wedau den Revier-Vergleich in der 3. Liga verfolgen.

Aus dem fernen Bayern wird auch Sascha Mölders, der seit zwölfeinhalb Jahren in der Nähe von Augsburg zuhause ist, das Geschehen in der MSV-Arena vor dem TV verfolgen. Der gebürtige Essener spielte sowohl für die Zebras als auch Rot-Weissen.

RevierSport hat mit dem Familienvater über seine Trainerkarriere, die 3. Liga und natürlich das Duell MSV gegen RWE gesprochen. Teil eins des Interviews...

Sascha Mölders, was sagen Sie denn zu Ihren Ex-Klubs: Funktioniert es aktuell bei 1860 München so wie erhofft?

1860 ist eine Wundertüte, so wie die 3. Liga im Allgemeinen. Die Löwen-Spiele kann man nur schwer prognostizieren. Ich bin gespannt, wo es in dieser Saison mit dem TSV noch hingeht.

Schlechter als für 1860 sieht es aktuell für den MSV Duisburg aus. Wie bewerten Sie die Lage der Zebras?

Ich bin da ein bisschen zu weit weg. Aber der MSV hat ja einen Tapetenwechsel angekündigt und Spieler wie Moritz Stoppelkamp weggeschickt. Wenn man das macht, dann muss man auch adäquaten Ersatz holen. Das hat Duisburg nicht geschafft. Okay: Alexander Esswein ist gekommen. Ich kenne Alex noch aus Augsburg. Aber er hat immer wieder mal Verletzungsprobleme. Das ist leider auch in Duisburg der Fall.

2. Bundesliga? Die Fans dürfen träumen. Das tue ich auch. Ich würde Rot-Weiss auch gerne wieder in der 2. Bundesliga sehen. Und, ich verrate den Fans mal etwas: Wenn du als Spieler jetzt auf die Tabelle schaust, dann fängst du auch an zu träumen. Das ist einfach die Wahrheit. Sascha Mölders

Droht dem MSV denn die Regionalliga?

Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass die Verantwortlichen die Zweitliga-Pläne erst einmal begraben und ihre Schlüsse aus der aktuellen Situation ziehen werden. Es geht darum, dass man nicht absteigt. Und dafür wird man im Winter alles tun. Ich lege mich mal fest und sage, dass der MSV drinbleibt.

Rot-Weiss Essen dürfte Ihnen aktuell mehr Spaß machen, oder?

Klar: Jeder weiß, dass mein Herz nur für Rot-Weiss Essen schlägt. Deshalb vorab: Wenn Sie mich fragen, wem ich im Derby am Samstag die Daumen drücke, dann antworte ich natürlich RWE! Das ist seit meiner Kindheit in Essen-Vogelheim mein Verein. Ich bin da schon als Kind hingerannt. Ich freue mich sehr, dass sich der Verein in den letzten Jahren wieder so positiv entwickelt.

Ich halte auch sehr viel von Trainer Christoph Dabrowski und finde es gut, dass die Verantwortlichen um Marcus Uhlig in der schweren Zeit an ihm festgehalten haben. Sascha Mölders

Geht denn in dieser Saison vielleicht sogar etwas nach oben?

Ich habe zwei Spiele gegen Münster und in Unterhaching live gesehen. Gegen Münster hat mir die Mannschaft gut gefallen, in Haching nicht. Aber trotzdem bleibt festzuhalten: Essen hat einen richtig guten Saisonstart erwischt. Sie haben auch eine sehr gute Reaktion auf die Banane-Spiele gegen Haching und Verl gezeigt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und: Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, Saarbrücken zu schlagen. Das ist dann schon einmal eine Ansage. Ich halte auch sehr viel von Trainer Christoph Dabrowski und finde es gut, dass die Verantwortlichen um Marcus Uhlig in der schweren Zeit an ihm festgehalten haben. Ich bin wirklich gespannt, wo RWE landet. Ich halte einiges für möglich.





Ist denn RWE am Samstag in Duisburg favorisiert?

Das würde ich gar nicht so behaupten. Denn Derbys sind wie Pokalspiele. Das hat mich meine Karriere gelehrt. Da zählt die Tabelle nicht. Es gibt eigentlich zwei Szenarien für das Spiel - das Erste ist: Wenn RWE in den ersten 15 Minuten ein Tor schießt, dann wird der MSV wackeln und wieder ein Kopfkino haben. Das wird dann für Duisburg unheimlich schwer. Die andere Seite ist aber: Die MSV-Profis werden wissen, dass sie mit diesem Spiel wieder die Fans auf ihre Seite ziehen können. Ein Sieg gegen Rot-Weiss Essen könnte neue Kräfte freisetzen und der berühmte Knoten wäre dann geplatzt. Ich freue mich auf Samstag, leider kann ich nicht live im Stadion dabei sein.

Mit 38 Jahren geht der Angreifer aus Essen-Vogelheim immer noch auf Torejagd - als spielender Trainer beim Bayernliga-Süd-Tabellenführer TSV Landsberg. Seit Wochen kuriert Mölders eine Sehnenverletzung aus. Doch in dieser Saison konnte er schon in neun Einsätzen vier Treffer erzielen. Wir haben mit ihm über seine Trainer-Laufbahn gesprochen.