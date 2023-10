RWE: Torschütze Young - "Egal ob Real Madrid, Barcelona oder Duisburg"

Isaiah Young hat zum Sieg von Rot-Weiss Essen über den 1. FC Saarbrücken (2:1) einen Treffer beigetragen. Anschließend blickte er auf das anstehende Derby gegen Duisburg.

Das Fundament für den 2:1-Sieg über den 1. FC Saarbrücken am Sonntagnachmittag legte Rot-Weiss Essen in der Anfangsphase. Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski spielte stark auf und belohnte sich mit Toren dafür: Nach 18 Minuten führte sie bereits 2:0.

Die Führung hatte Isaiah Young erzielt (6.). Der US-Amerikaner köpfte eine abgefälschte Hereingabe von Marvin Obuz in die Maschen. "Es war eine gute Flanke von Marvin. Ich habe einfach gehofft, dass ich ihn aufs Tor bringen kann. Ich bin glücklich", freute sich Young anschließend bei Magenta Sport.

Kurios: Für den 25-Jährigen war es der zweite Treffer in der laufenden Spielzeit - beide per Kopf erzielt. Dabei gilt das nicht gerade als Stärke des quirligen Rechtsaußens. "Ich habe nie viele Kopfballtore gemacht", sagte er nach Abpfiff. "Aber das ist mir egal. Wir haben drei Punkte geholt und ich habe getroffen. Das reicht mir."

Bevor die Essener Offensive im Laufe der Partie abbaute und die Rot-Weissen zum Ende hin zittern mussten, versprühte auch Young viel Spielfreude. Dabei gelang ihm nicht alles. Kurz nach der Führung hätte er Obuz beinahe eine Großchance ermöglicht, passte aber zu ungenau.





"Man kann im Fußball 100 Fehler machen, in der nächsten Situation kann man trotzdem ein Tor schießen. Das ist meine Mentalität und auch die der Mannschaft", erklärte Young. "Mann muss immer weitermachen und dran glauben. Nur dann kann man gewinnen."

Mit dem zweiten Sieg in Serie machten die Essener einen riesigen Sprung in der Tabelle, kletterten vom 14. auf den sechsten Platz. Eine gute Ausgangslage vor einem vor allem für die Fans wichtigen Duell am kommenden Samstag: das Derby beim MSV Duisburg (14 Uhr, RS-Liveticker).

"Wir werden die Woche arbeite und uns vorbereiten. Adrenalin ist in so einem großen Spiel immer dabei", blickte Young voraus - und zog einen etwas kuriosen Vergleich: "Egal ob Real Madrid, Barcelona oder Duisburg - ich will immer drei Punkte holen."