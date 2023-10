RWE: Vonic über seinen "Bruder" im Team, die Torquote und Nationalmannschaft

RWE will nach dem 2:1-Sieg bei der U23 des BVB nachlegen und am Sonntag (22. Oktober, 16.30 Uhr) den 1. FC Saarbrücken besiegen. Eventuell mit Leonardo Vonic in der Startelf.

Rot-Weiss Essen hat bisher in zehn Drittliga-Spielen elf Treffer erzielt. So weit, so gut. Aber RWE sucht noch einen echten Torjäger in seinen Reihen. Denn mit Torben Müsel ist es bisher nur einem RWE-Profi gelungen zwei Treffer zu erzielen. Die neun weiteren rot-weissen Buden schossen neun unterschiedliche Spieler.

Auch die Stürmer Ron Berlinski und Moussa Doumbouya stehen bis dato bei jeweils nur einer Vorlage (Berlinski) und einem Saisontor (Doumbouya). Der dritte Angreifer im Bunde, Leonardo Vonic, wartet gar auf das erste persönliche Erfolgserlebnis. Ihm gelangen bis jetzt lediglich vier Treffer im Niederrheinpokal.

Dabei bringt der 20-jährige Vonic eigentlich vieles mit, um ein echter Torjäger zu werden. Immerhin erzielte der gebürtige Kroate in der abgelaufenen Regionalliga-Bayern-Saison 2022/2023 satte 22 Buden. Davor waren es 19 in der U19-Bundesliga. Heißt: Vonic erzielte in zwei Jahren 41 Pflichtspiel-Treffer.

Zuletzt, beim 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund II, durfte Vonic wenigstens das erste Mal in dieser Drittliga-Saison von Beginn an auflaufen - vielleicht folgt dann auch schon am Sonntag (22. Oktober, 16.30 Uhr) gegen den 1. FC Saabrücken die erste Vonic-Bude für RWE. RevierSport hat vor der Partie mit dem Essener Offensiv-Hoffnungsträger gesprochen.

Leonardo Vonic, waren Sie eigentlich überrascht, als Christoph Dabrowski die Mannschaftsaufstellung gegen Borussia Dortmund II verkündete?

Ich habe mich natürlich sehr gefreut, darauf habe ich lange hingearbeitet. Ich glaube, dass der Auftritt in Dortmund auch ganz ordentlich war.

Sie haben in den Jahren davor immer gespielt. Wie geht man nach einem Vereinswechsel mit einer Rolle als Ergänzungsspieler um?

Es ist nicht einfach damit umzugehen, aber als junger Spieler muss man auch geduldig sein. Man muss immer die Gründe bei sich selber suchen. Der Blick in den Spiegel hilft. Es ist einfach das Beste, wenn man immer weiter Vollgas gibt, dann folgt irgendwann der Lohn. Ich wusste aber auch schon im Sommer, dass ich als junger Spieler sicherlich nicht sofort Stammkraft werde. Das muss man sich alles erarbeiten und verdienen.

Über 40 Tore in zwei Jahren, aktuell warten Sie noch auf einen Liga-Treffer für RWE. Ist das Toreschießen in der 3. Liga schwerer als in der Regionalliga oder U19-Bundesliga?

Natürlich ist es etwas anderes. Die Tore sind gleich groß. Aber in jeder höheren Liga sind die Gegenspieler und Torhüter besser. Das liegt auf der Hand. Aber trotzdem habe ich das Toreschießen nicht verlernt. Wenn der Knoten einmal platzt, dann werden Treffer folgen. Davon bin ich überzeugt.

Wenn ein Stürmer so lange ohne Torerfolg ist, was macht das mit einem? Gibt es so etwas wie schlaflose Nächte?

Ich bin ein Spieler, ein Typ Mensch, der sich viele Gedanken macht. Einerseits ist das meine Stärke, andererseits auch eine Schwäche. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen lockerer werden.

Wie gefällt es Ihnen eigentlich nach Stationen in Hessen und im Frankenland nun im Ruhrgebiet?

Ich wohne in Essen und es gefällt mir gut. Es gibt hier wirklich coole Menschen und Orte. Ich bin mit den Jungs gerne auf einen Tee in Rüttenscheid unterwegs.

Und Rot-Weiss Essen: Was sagen Sie zu Ihrem neuen Arbeitgeber, den Bedingungen, den Fans?

Die Fans in Essen sind auf jeden Fall noch krasser als ich es mir vorgestellt habe. In Nürnberg habe ich ja nur vor hundert Zuschauern gespielt. Aber es stimmt schon: Die RWE-Fans sind etwas besonderes. Das spüre ich am eigenen Leibe und kann die ganzen Erzählungen nur bestätigen. Von den Bedingungen her ist es in Essen wie bei einem echten Profiverein eben, da muss sich RWE nicht verstecken.

Sie waren auch schon für die U20-Nationalmannschaft von Kroatien im Einsatz. Werden weitere Berufungen folgen, stehen Sie mit dem Trainer oder Verband im Kontakt?

Die Nationalmannschaft ist für mich als Kroate immer ein Thema. Aber aktuell bin ich kein Thema beim Nationaltrainer, weil ich in den letzten Wochen ja nicht so viel Einsatzzeit hatte. Vielleicht ruft er mich in der Zukunft wieder an. Das liegt dann auch an mir, meinen Einsätzen und im Bestfall Toren in der 3. Liga.

Ein Kroate ist ja seit einigen Tagen auch RWE-Mannschaftskapitän. Ist Vinko Sapina für Sie ein besonderer Ansprechpartner?

Ich verstehe mich mit vielen Spielern sehr gut. Aber zu Vinko habe ich eine ganz besondere Bindung. Wir sind Landsmänner und er ist eine Art großer Bruder für mich.

RWE legt bisher eine Achterbahnfahrt in der 3. Liga hin - es geht rauf und runter. Wie stark ist diese Mannschaft in Wirklichkeit?

Die Mannschaft hat wirklich viel Potential. Das haben wir auch gegen die beste Mannschaft der Liga, Dynamo Dresden, gezeigt.

Was geht noch in dieser Saison für Rot-Weiss Essen?

Wenn man Dresden schlägt, dann kann man auch jeden anderen Gegner schlagen. Wenn wir unsere Leistung abrufen und alles raushauen, haben wir gegen jedes Team eine Chance. Ich gebe mich jedenfalls nie zufrieden und bin so selbstbewusst, dass ich immer nach dem höchsten im Sport strebe.

Wie viele Tore haben Sie sich bis zum 38. Spieltag vorgenommen?

Ich hoffe, dass es am Ende zweistellig wird. Das ist mein Ziel.

Am Sonntag kommt der 1. FC Saarbrücken. Dann wieder mit Leonardo Vonic in der Startelf?

Das hoffe ich doch (lacht). Der Trainer hält sich aber noch bedeckt.