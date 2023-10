Gegen Rot-Weiss Essen: Unterhaching-Coach Unterberger: "Kleinigkeiten werden entscheiden"

Aufsteiger SpVgg Unterhaching erwies sich bislang in der 3. Liga als schwer zu schlagender Gegner. Fünfmal sprang allerdings auch nicht mehr als ein Zähler heraus.

Bei Überraschungs-Aufsteiger SSV Ulm 1846 musste sich Rot-Weiss Essen bereits mit 1:2 geschlagen geben. Am Mittwochabend (19 Uhr, live im RevierSport-Ticker) wartet nun das nächste Gastspiel bei einem Liga-Neuling. RWE reist nach Unterhaching.

Die Spielvereinigung hat sich ähnlich schnell an das Niveau der 3. Liga gewöhnt, wie Mitaufsteiger Ulm. Erst am 7. Spieltag gab es die erste und bislang einzige Niederlage der Saison für die Hachinger. Arminia Bielefeld sicherte sich kurz vor Schluss den 2:1-Auswärtssieg.

Das Problem: Gleichzeitig stehen auch nur zwei Siege auf dem Konto der Mannschaft von Marc Unterberger. Bereits fünfmal teilte die Spielvereinigung die Punkte - häufiger tat das nur der dritte Aufsteiger im Bunde, der VfB Lübeck (6). So rangieren die Bayern aktuell einen Punkt hinter RWE auf Platz zwölf.

Punkteteilungen gegen "gute Mannschaften"

„Man muss allerdings auch einordnen, gegen wen wir unentschieden gespielt haben“, betonte Trainer Unterberger jedoch im Merkur. „Das waren gute Mannschaften.“ Unter anderem sprang gegen den ambitionierten 1. FC Saarbrücken (0:0), Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg (1:1) oder am vergangenen Wochenende gegen einen zuletzt stark aufspielenden BVB II nach 0:2-Rückstand (2:2) ein Punkt heraus.

Auch gegen RWE erwartet der Coach, der weiterhin ohne Pro-Lizenz an der Seitenlinie steht, ein enges Spiel. „Mit Essen erwartet uns eine Mannschaft mit ordentlich Selbstvertrauen, das sie sich zuletzt mit dem Sieg gegen den Tabellenführer aus Dresden erarbeitet haben“, weiß der Coach, der zeitgleich anmerkte: „Das zeigt auf der anderen Seite aber, wie eng diese Liga ist.“

Die Hachinger selbst wollen „an die gute zweite Halbzeit in Dortmund anknüpfen und vor eigenem Publikum unsere Grundtugenden auf den Platz bringen“, kündigte der 34-Jährige, der im Sommer aus der U19 zum Nachfolger von Aufstiegstrainer Sandro Wagner aufrückte, an. „Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer und wollen die gute Stimmung im Uhlsportpark nutzen. Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden.“