RWE vor Dresden: "Stadion wird brennen, unsere Fans werden Alarm machen"

Rot-Weiss Essen freut sich auf ein großes Duell: Am Sonntag, 1. Oktober, gastiert ab 13.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) Dynamo Dresden im Stadion an der Hafenstraße.

Es ist sehr gut möglich, dass Walther Rüge, Stadionsprecher von Rot-Weiss Essen, Sonntag das Stadion an der Hafenstraße mal wieder "ausverkauft" melden wird.

"Unser Heimbereich ist bereits ausverkauft. Dresden hat bisher 2000 Karten für den Gästeblock verkauft", berichtet Niclas Pieper, Essens Pressesprecher. Heißt: 500 Karten sind in Sachsen für die Dynamo-Fans noch verfügbar. Gut möglich, dass die reisefreudigen Dresdner auch noch diese Tickets an ihre Anhänger verkaufen.

Essens Trainer Christoph Dabrowski freut sich jedenfalls sehr auf diesen traditionsreichen Vergleich zwischen den Kultklubs Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden.

"Ich habe grundsätzlich als Profi immer sehr gerne in Dresden und gegen Dynamo gespielt. Ich hatte auch nie irgendwelche Negativerlebnisse. Ich freue mich, dass sie viele Fans mitbringen werden. Das Stadion wird brennen, unsere Fans werden Alarm machen", sagte Dabrowski auf der Spieltagspressekonferenz.

Bei dieser Atmosphäre werden die sich in der Reha befindenden RWE-Profis Fabian Rüth, Thomas Eisfeld und Ekin Celebi nicht dabei sein. Die gute Nachricht: Nils Kaiser nimmt wieder am Mannschaftstraining teil.

Und: Auch bei Celebi ist Besserung in Sicht: "Er hat einen operativen Eingriff an der Leiste gehabt. Jetzt wird er eine externe Reha, die drei bis vier Wochen dauern wird, absolvieren. Dann soll er direkt ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Ärzte haben gesagt, dass die Operation gut verlaufen ist und dementsprechend sind auch Ekin und wir froh", berichtet Dabrowski.

Gegen Dresden erwartet Dabrowski am Sonntag einen ganzen anderen RWE als noch bei der 1:2-Niederlage am letzten Sonntag in Ulm. Der 45-jährige Fußballlehrer betont: "Wir brauchen eine ganz andere Energie, eine andere Intensität. Da mache ich mir aber auch keine Gedanken, dass das nicht so sein wird. Das Stadion wird voll sein und unsere Fans werden uns nach vorne pushen. Wir wollen gegen dieses Top-Team der 3. Liga ein erfolgreiches Spiel absolvieren!"