Bielefeld: Kniat über Pfiffe - "Wissen woher sie kommen - nämlich nicht aus dem Fanblock"

Das ist bitter! Arminia Bielefeld steht nach den Abstiegen aus Liga eins und zwei wieder in der Roten Zone - diesmal nach dem 6. Spieltag in der 3. Liga.

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld befindet sich auch in der 3. Fußball-Liga auf Talfahrt. Das Team von Trainer Michel Kniat rutschte nach einem 0:2 (0:1) am Samstag gegen die zuvor noch sieglose Zweitvertretung des SC Freiburg auf einen Abstiegsplatz.

Nach sechs Spieltagen und nur einem Sieg im Derby gegen Preußen Münster (4:0) haben die Ostwestfalen lediglich fünf Punkte auf dem Konto.

Fabian Klos - der Stürmer war als einziger Spieler nach dem Zweitliga-Abstieg geblieben - meinte nach dem neuerlichen Rückschlag: "Natürlich sind wir uns der Situation bewusst und kennen die Tabelle, aber trotzdem müssen wir das ein bisschen wegschieben. Die Mannschaft steht zu sehr zusammen, als dass ich mir die großen Sorgen mache. Das war heute aber zu wenig für Punkte - das wissen wir."

Auf der Alm gab es in dieser Saison auch das erste Mal Pfiffe. Trainer Michel Kniat verwies aber darauf, dass diese nicht aus der Fan-, der Südtribüne, kamen. Er sagte bei "Magenta TV": "Wir wissen woher sie kommen. Nämlich nicht aus dem Fanblock."

Zur Niederlage meinte Kniat, der im Sommer vom SC Verl auf die Bielefelder Alm wechselte: "Wir sind in der ersten Halbzeit nicht in unser Spiel gekommen. Die erste Niederlage hier Zuhause tut extrem weh. In der zweiten Hälfte haben wir nochmal alles reingeworfen, aber am Ende geht die Niederlage schon in Ordnung. Wir sind zu viel hinterhergerannt." wozi mit dpa

Die Statistik zum Spiel

Arminia Bielefeld: Kersken – Oppie (70. Boujellab), Belkahia, Gohlke, Lannert – Wörl (46. Mizuta), Biankadi (59. Putaro), Schreck – Wintzheimer (46. Klos), Shipnoski, Yildirim (46. Sarenren Bazee)

SC Freiburg II: Jantunen – Lungwitz (56. Bouebari), Müller, Bichsel, Fahrner – Al Ghaddioui (85. Wörner), Ambros (56. Stark), Rudlin, Baur, Johansson (71. Fallmann) – Breuning (71. Lienhard)

Tore: 0:1 Bichsel (10.), 0:2 Johansson (61.)

Gelbe Karten: Johannson, Baur, Rüdlin, Bichsel/Wörl, Biankadi, Lannert, Boujellab, Gohlke

Zuschauer: 18.175