Drittligist Rot-Weiss Essen verpasste gegen den SSV Jahn Regensburg (0:0) zwar den dritten Dreier in Serie, zeigte aber eine starke Leistung.

Rot-Weiss Essen blieb am Samstagnachmittag gegen den SSV Jahn Regensburg zum vierten Mal in Serie ohne Gegentor und zum fünften Mal in Folge ungeschlagen.

Gegen den Zweitliga-Absteiger gab es vor 16.727 Fans ein 0:0. Nach dem Spielverlauf war dieses Ergebnis für die Hausherren aber dennoch eher enttäuschend. Denn: RWE zeigte, speziell im ersten Durchgang, einen richtig starken Auftritt.

Die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski agierte druckvoll, war spielerisch dominant und kombinierte sich ansehnlich durch die Jahn-Defensive. Einzig im letzten Drittel ließ Essen die nötige Konsequenz vermissen. Nach dem Spiel waren sich alle Beteiligten einig: Ein Heimsieg wäre mehr als verdient gewesen.

Mit der Mannschaft aus dem letzten Jahr ist dieses Team aktuell kaum zu vergleichen. Auch Dabrowski war nach der Partie mit seiner Elf zufrieden. "Ich kann mit dem Punkt leben. Wir werden jetzt auch nicht größenwahnsinnig, weil wir wissen, wo wir herkommen. Aber: Ich habe eine Reaktion von meiner Mannschaft gesehen, die schon eine Unzufriedenheit dargestellt hat. Daran sieht man, dass die Jungs hungrig sind und unbedingt dieses Spiel gewinnen wollten. Uns war klar, dass die Regensburger extrem kompakt stehen würden. Sie haben sich in alles reingeworfen", erklärte Dabrowski.





Der RWE-Coach weiter: "Unser Thema war, dass der Ball im letzten Drittel nicht zielführend in ein Tor umgemünzt wurde. Wir müssen uns einfach belohnen. Die Art und Weise war aber gut, vor allem in der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner unseren Stempel aufgedrückt. Ich sehe das Positive. Wir haben zum vierten Mal in Serie zu Null gespielt."

Ein Riesen-Kompliment an diese Choreografie. Das war hervorragend. Man sieht einfach, dass wir mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, die Anerkennung von den Fans bekommen. Sie haben uns fantastisch unterstützt. Christoph Dabrowski.

Vor dem Anpfiff hatte die RWE-Ultragruppierung "Rude Fans" zum 15-jährigen Jubiläum auf der Westkurve eine beeindruckende Choreografie präsentiert. Die Choreo sorgte auch beim Trainer für Staunen. "Ein Riesen-Kompliment an diese Choreografie. Das war hervorragend. Man sieht einfach, dass wir mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, die Anerkennung von den Fans bekommen. Sie haben uns fantastisch unterstützt", lobte Dabrowski.