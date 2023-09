3. Liga:Dresden marschiert, Bielefeld verliert, Viktoria stolpert, Münster atmet auf

Dynamo Dresden marschiert in der 3. Liga weiter vorne weg. Vier Punkte liegen die Sachsen nach dem 6. Spieltag vor dem ersten Verfolger.

Dynamo Dresden bleibt weiter in der Erfolgsspur. Am Samstag bezwang der Tabellenführer der 3. Liga den VfB Lübeck mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Jakob Lemmer (50. Minute).

Die Partie im ausverkauften Stadion an der Lohmühle verfolgten 8858 Zuschauer. Vor Relegationsplatz zwei hat Dynamo nun vorerst bereits fünf Punkte Vorsprung.

In einer weitestgehend ereignisarmen ersten Halbzeit hatte Dynamo mehr vom Spiel. Die beste Chance hatte Lemmer (45.+1). Im zweiten Durchgang wurden die Gäste zwingender.

Nach einer Reihe von Torannäherungen brachte Lemmer die SGD in Front. Im Anschluss drehte Lübeck die Partie auf seine Seite. Mats Facklam (66.). und Pascal Breier (70./76./88.) scheiterten am mehrfach hervorragend reagierenden Dresdner Schlussmann Stefan Drljaca. Auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Panagiotis Vlachodimos (80.) das 2:0. Lübeck traf in der Nachspielzeit zudem nur den Pfosten.





Großes Aufatmen beim SC Preußen Münster! Der Aufsteiger siegte im Duell beim SV Sandhausen mit 2:0 und verließ die Abstiegsränge. Nun sind die Preußen so richtig in der 3. Liga angekommen. Mit einem Sieg beim hoch favorisierten SV Sandhausen hatte kaum jemand gerechnet.

Niko Koulis und Yassine Bouchama trafen für die Mannschaft von Aufstiegstrainer Sascha Hildmann.

Einen Dämpfer erlitten derweil Viktoria Köln und Arminia Bielefeld. Die Viktoria, die so stark in die Saison startete, unterlag bei der Zweitveretung von Borussia Dortmund mit 1:2. Derweil unterlag Arminia Bielefeld daheim gegen den SC Freiburg II mit 0:2 und belegt nach dem Doppel-Abstieg aus der Fußball-Bundesliga aktuell auch einen Abstiegsplatz in der 3. Liga.





"Klar sind wir immer noch Arminia Bielefeld und die Erwartungen sind hoch. Wir können aber realistisch einschätzen, dass wir vor einer anspruchsvollen Saison stehen", sagte Bielefeld-Trainer Michel Kniat noch vor wenigen Tagen. wozi mit dpa

Rot-Weiss Essen und der SSV Jahn Regensburg trennten sich torlos - 0:0.